Η μητέρα του Γεράσιμου Γεωργιάδη, του πολυτραυματία που εδώ και τρία χρόνια αγωνίζεται να κρατηθεί στη ζωή, συγκλόνισε κατά την κατάθεσή της στη σημερινή συνεδρίαση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στ Τέμπη.

«Δυστυχώς είναι στην ίδια κατάσταση. Αυτό που συνέβη στο παιδί μου προκλήθηκε από την έκρηξη. Δεν είχε αμυχή, δεν έχει τραύματα. Οι γιατροί μας είπανε ότι είναι σαν να έχει σκάσει πυρηνική βόμβα μέσα στο κεφάλι του», ανέφερε η μητέρα του Γεράσιμου μετά το πέρας της δίκης στους δημοσιογράφους.

Το βίντεο με τις δηλώσεις της μητέρας του Γεράσιμου:

Στη συνέχεια η Παναγιώτα Καλατζή αναρωτήθηκε:

«Μέσα σε όλα αυτά έχω μια απορία Πως ζουν οι υπαίτιοι αυτής της τραγωδίας; Πως συνεχίζουν την καθημερινότητα τους; Θα ήθελα να συγκρίνω αυτή την ζωή τους με την δική μας καθημερινότητα Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί και η παραδειγματική τιμωρία να υπάρξει. Μακάρι αυτή η δίκη να είναι η αρχή που θα αλλάξει τα πράγματα για να αποφύγουμε μια νέα τραγωδία στο μέλλον».