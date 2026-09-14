Την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της μοιραίας νυχτερινής βάρδιας πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας κατά τη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, συντασσόμενη με το σχετικό αίτημα των δικηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας.

Όπως επισήμανε στην πρότασή της στο τέλος της συνεδρίασης της Δευτέρας (14/9), η άρση του απορρήτου κρίνεται «νόμιμη και εύλογη για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος». Βασιζόμενη στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο οποίος επιτρέπει την άρση απορρήτου για κακουργήματα όπως αυτά που βαρύνουν τον σταθμάρχη, εισηγήθηκε να πραγματοποιηθεί εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη στη συσκευή. Στόχος είναι να ελεγχθεί το πλήρες ιστορικό κλήσεων, τα μηνύματα (SMS και MMS), καθώς και τα δεδομένα από εφαρμογές επικοινωνίας όπως το Viber. Παράλληλα, ζήτησε να γίνει προσπάθεια ανάκτησης δεδομένων, σε περίπτωση που εντοπιστούν διαγραμμένα αρχεία.

Η εισαγγελική πρόταση ακολούθησε την ολοκλήρωση των καταθέσεων από τους συγγενείς των θυμάτων. Αφού ολοκληρώθηκε ο κύκλος των καταθέσεων για τους μηχανοδηγούς και τους υπαλλήλους της Hellenic Train, στο βήμα ανέβηκαν οι οικογένειες Βλάχου και Πλακιά, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αλλά και τον προσωπικό τους αγώνα για την αποκάλυψη της αλήθειας γύρω από τις παρεμβάσεις στον τόπο της τραγωδίας.

«Ήταν μια κρατική δολοφονία»

Κοινός παρονομαστής των καταθέσεων ήταν η έντονη δυσαρέσκεια για την απουσία του κρατικού μηχανισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας τις πρώτες ώρες της τραγωδίας.

Η Μαρία Θεοδωρή, μητέρα του Βάιου Βλάχου, κατέθεσε: «Είδα μια ανύπαρκτη πολιτεία σε σχέση με τους εθελοντές», υπογραμμίζοντας πως «αν είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους, δεν θα γινόταν αυτό». Σε μια φορτισμένη στιγμή, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Βάιος Βλάχος θα είναι πάντα 34 ετών. Εγώ, η μάνα του, πάντα 59 ετών, γιατί στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 ο χρόνος σταμάτησε και για τους δυο μας».

Ο Χρήστος Βλάχος, πατέρας του Βάιου, αναφέρθηκε στις έρευνες που διεξήγαγε με τη σύζυγό του για τον εντοπισμό χωμάτων που μεταφέρθηκαν από το σημείο της σύγκρουσης σε ιδιωτικό οικόπεδο. Χαρακτήρισε το δυστύχημα «κρατική δολοφονία», τονίζοντας πως «ευθύνεται αποκλειστικά το Κράτος». Σημείωσε, μάλιστα, ότι η δικογραφία της υπόθεσης έδωσε «σάρκα και οστά» στην «αφηρημένη έννοια της διαφθοράς». Εξέφρασε την ελπίδα πως η δικαστική απόφαση θα αποτρέψει τους αρμοδίους από το να «βάζουν εύκολα υπογραφές» (με αναφορά στη Σύμβαση 717), ενώ απέρριψε τη θεωρία του «παράνομου φορτίου» για τη φωτιά, αποδίδοντάς την στα έλαια σιλικόνης των ηλεκτραμαξών.

«Εσείς θα πάτε και θα δείτε τα παιδιά σας. Εμείς θα γυρίζουμε και τα δωμάτια θα είναι άδεια»

Ο Δημήτρης Πλακιάς, πατέρας της Αναστασίας – Μαρίας, περιέγραψε το χάος στο νοσοκομείο και την ενημέρωση που έλαβαν από τον τότε υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη. Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του πως οι γερανοί βρέθηκαν στα Τέμπη για να αποκαταστήσουν τη γραμμή και όχι για να ανασύρουν τους νεκρούς. Μιλώντας για τον εντοπισμό οστών και βιολογικού υλικού στη θέση Κουλούρι, όπου μεταφέρθηκαν τα συντρίμμια, κατέθεσε συγκλονισμένος: «Τα πήραμε και έγινε δεύτερη κηδεία». Απευθυνόμενος στους δικαστές, υπογράμμισε: «Είστε η τελευταία μας ελπίδα, έχουμε εμπιστοσύνη σε εσάς», ενώ απέρριψε το αφήγημα περί «ανθρώπινου λάθους», λέγοντας πως κάτι τέτοιο δεν νοείται όταν δύο τρένα κινούνται στην ίδια γραμμή για 12,5 λεπτά.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων Χρυσής και Θωμαής, μίλησε για τον δικό του αγώνα αποκάλυψης της αλήθειας, αναφερόμενος σε βίντεο από τη Λεπτοκαρυά και στο πόρισμα Ουαλού τεχνικού συμβούλου. Εξέφρασε παράπονα για νομικούς άλλων οικογενειών, οι οποίοι, όπως είπε, ισχυρίστηκαν πως η κατάθεση συγκεκριμένων στοιχείων στον ανακριτή δεν ήταν προς το «συμφέρον» της υπόθεσης. Αναγνώρισε πως η τραγωδία έλαβε τελικά «κακή δημοσιότητα» επειδή παρέμεινε στην επικαιρότητα, ωθώντας την κοινωνία να βγει «στους δρόμους για τα παιδιά τους». Ξεκαθάρισε, ωστόσο, τη στάση του λέγοντας: «Πιστεύω στη δικαιοσύνη. Δεν ήρθα για εκδίκηση. Στο τέλος πρέπει να βρούμε την αλήθεια», καταγγέλλοντας παράλληλα πως γύρω από την υπόθεση στήθηκαν «πολιτικές σκοπιμότητες».

«Είμαστε οικογένεια που χάσαμε τρία παιδιά», ανέφερε, περιγράφοντας τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το δυστύχημα. Όπως είπε, αρχικά οι πληροφορίες έκαναν λόγο για εκτροχιασμό, μέχρι που έγινε γνωστό ότι είχε σημειωθεί σύγκρουση.

«Βλέπω πως κάτι έχει γίνει με τα τρένα, έχω παγώσει. Στην αρχή ακούσαμε για εκτροχιασμό. Ξαφνικά άρχισαν να μιλάνε για σύγκρουση». Ο Νίκος Πλακιάς περιέγραψε την άφιξή του στον Ευαγγελισμό, λίγες ώρες μετά την τραγωδία. «1:15 φτάνω στον Ευαγγελισμό. Ασθενοφόρα, πανικός, αντίκρισα σκηνές πολέμου», είπε. Την Παρασκευή το απόγευμα, όπως ανέφερε, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος των κοριτσιών. «Παρασκευή απόγευμα επιβεβαιώθηκε ο θάνατος των κοριτσιών. Μετά την κηδεία ήταν μια άλλη ζωή».

Ο ίδιος περιέγραψε με τις λέξεις «ανικανότητα, αμέλεια, διαφθορά, σύγκρουση» όσα, κατά την άποψή του, σημάδεψαν την υπόθεση. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι ίδιοι οι επιζώντες θα έπρεπε να βρίσκονται ενώπιον του δικαστηρίου για να περιγράψουν όσα έζησαν. «Το σωστό είναι να βρίσκονταν τα παιδιά εδώ να σας περιγράψουν τι βιώσανε. Να σας πούνε την αλήθεια. Όχι εγώ», είπε.

Ο Νίκος Πλακιάς απευθύνθηκε στους κατηγορουμένους και στο δικαστήριο. «Αν κάποιος από όλους εδώ τους κατηγορούμενους είχε κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν θα ήμουν εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Εσείς όταν φύγετε από εδώ, θα πάτε και θα δείτε τα παιδιά σας. Εμείς θα γυρίζουμε πάλι σπίτι και τα δωμάτια θα είναι άδεια. Κι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ».

Οι καταθέσεις έκλεισαν με τα λόγια της Σοφίας Ζαροπούλου, μητέρας των διδύμων, η οποία ζήτησε από τη Δικαιοσύνη να «βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο», καταλήγοντας με τη σπαρακτική φράση: «Ακόμα οι τάφοι είναι ανοιχτοί και περιμένουν δικαιοσύνη».