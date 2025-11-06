Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Με ένα εκτενές κείμενο ο Βασίλης Κοκοτσάκης, τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, απαντάει στην αναζωπύρωση των εκστρατειών δολοφονίας χαρακτήρων, που στοχοποιούν και πάλι όσους έχουν αμφισβητήσει με στοιχεία το κυβερνητικό αφήγημα για την υπόθεση.

Οι χαρακτηρισμοί «Απόφοιτος Δημοτικού», «Μαϊμού Πραγματογνώμονας», «Συνωμοσιολόγος», «Κομπογιαννίτης», απαντώνται με ένα πλούσιο βιογραφικό, που τον έχει αναδείξει ως τον ένα από τους δύο Ειδικούς Πραγματογνώμονες σε θέματα πυρκαγιών, που διαθέτει και αναγνωρίζει η Ελληνική Δικαιοσύνη.

Εκτός του ότι ο Βασίλης Κοκοτσάκης υπήρξε 1ος Προϊστάμενος του Ανακριτικού Τμήματος της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηρακλείου, για 14 χρόνια, εντύπωση προκαλούν οι υποθέσεις στις οποίες έχει εμπλακεί, ανατρέποντας με τις πραγματογνωμοσύνες του τις αρχικές εκτιμήσεις των Αρχών και βοηθώντας έτσι στην απόδοση της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, παρουσιάζει τους επιστήμονες που συγκροτούν την ομάδα του.

Διαβάστε τα όσα αναφέρει:

«ΠΡΟΣ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕ ΑΠΑΞΙΩΣΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ:

Κατατάχθηκα στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1982 και το 1984 εισήχθην και αποφοίτησα από την Παραγωγική Σχολή του Π.Σ., αποκτώντας, όπως προβλεπόταν θεσμικά, και την ιδιότητα του Ανακριτικού Υπαλλήλου.

Η είσοδος στην Παραγωγική Σχολή πραγματοποιείτο, όπως και σε όλες τις σχολές Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, με Απολυτήριο Λυκείου ως υποχρεωτική προϋπόθεση.

Από τα πρώτα χρόνια της υπηρεσίας μου βρέθηκα στην πρώτη γραμμή του επιχειρησιακού έργου, και εκεί διαμορφώθηκε η ουσιαστική γνώση μου για τη συμπεριφορά της φωτιάς και τις φυσικοχημικές αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται σε περιβάλλοντα καύσης.

Το 1986, ως επικεφαλής διασωστικής εξόδου, κατά την προσπάθειά μου να απεγκλωβίσω άτομο σε χώρο με χημικούς διαλύτες, υπέστην σοβαρή δηλητηρίαση με 38% μονοξείδιο του άνθρακα στο αίμα — επίπεδο το οποίο, αντικειμενικά, είναι οριακά συμβατό με την επιβίωση.

Παρ’ όλα αυτά επέστρεψα στο καθήκον.

Λίγο αργότερα, σε κατάσβεση φωτιάς σε εγκατάσταση με πολυαιθυλένιο, ανοιχτό τραύμα ήρθε σε επαφή με μολυσμένα νερά πυρόσβεσης, προκαλώντας σοβαρή μικροβιακή λοίμωξη που απαίτησε πολυετή θεραπεία.

Δεν έλαβα ούτε μία ημέρα αναρρωτικής άδειας.

Το 1994, έχοντας πλήρη συνείδηση της σωρευτικής βιολογικής φθοράς από την έκθεση σε προϊόντα καύσης αλλά και την χημική μόλυνση, επέλεξα συνειδητά να ακολουθήσω τη διερεύνηση εγκλημάτων εμπρησμού και όχι την βαθμολογική καριέρα.

Δηλ. την έρευνα για αναζήτηση αιτίου, αναλυτική τεκμηρίωση μηχανισμού πυρκαγιάς, προσδιορισμός υπευθύνων και αποκατάσταση της αλήθειας σε περιπτώσεις θανάτων από φωτιά.

-Το 1996 τοποθετήθηκα 1ος Προϊστάμενος του Ανακριτικού Τμήματος της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηρακλείου, θέση στην οποία παρέμεινα μέχρι την αποστρατεία μου το 2010.(παραίτηση)

-Το 1998, με Βούλευμα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, μου απονεμήθηκε η ιδιότητα του: Ειδικού Δικαστικού Πραγματογνώμονα σε θέματα πυρκαγιών και εκρήξεων, την ιδιότητα αυτή διατηρώ αδιαλείπτως μέχρι σήμερα, ακόμη και κυρίως μετά την αποστρατεία μου. Σε όλη την Ελλάδα, πιστοποιημένοι με την ίδια ιδιότητα, είμαστε μόλις δύο, και οι δύο προερχόμενοι από το τιμημένο Π.Σ.

Ενδεικτικές Υποθέσεις που τεκμηριώνουν την επαγγελματική μου εμπειρία κυρίως με νεκρούς:

-Πυρκαγιά σε εργοστάσιο από ανάφλεξη υδρογονάνθρακα (εξανίου) – 1 νεκρός.

Τεκμηριώθηκε ο μηχανισμός σχηματισμού αναφλέξιμου νέφους υδρογονανθράκων.

-Πυρκαγιά σε πυρηνελαιουργείο – 1 νεκρός.

Ανάλυση θερμοδυναμικών συνθηκών εντός σιλό και διαδικασίας αυτανάφλεξης οργανικού εύφλεκτου φορτίου (υδρογονάνθρακες).

-Πυρκαγιά σε όχημα ΕΚΑΒ – 2 νεκροί.

Τεκμηριώθηκε ο μηχανισμός εξάπλωσης καύσης καυσίμων εντός περιορισμένου χώρου με εγκλωβισμό.

-Τριπλή δολοφονία μέσω σκηνοθετημένης πυρκαγιάς, όπου η αρχική ερμηνεία από ΕΛ.ΑΣ. και Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες απέδιδε το συμβάν σε ατύχημα.

Η έρευνά μου αποκάλυψε δολοφονική προμελέτη και δόλο, οδηγώντας σε απόδοση κακουργηματικών κατηγοριών.

-Δολοφονία αλλοδαπού με χρήση βενζίνης κατά τον ύπνο, η οποία είχε αρχικά αποδοθεί σε «πυρκαγιά από τσιγάρο».

Η ανάλυσή μου τεκμηρίωσε καταρράκτη καύσης υδρογονανθράκων και εξωτερική ανάφλεξη.

-Πυρκαγιά στο πλοίο ΚΝΩΣΣΟΣ – η φωτιά αποδόθηκε από εμάς σε στατικό ηλεκτρισμό (σπινθήρας) και επέκταση σε δοχεία αιθανόλης, τα οποία μεταφέρονταν παράνομα εντός του πλοίου, κρυμμένα σε φορτηγό. Το πόρισμά μας δικαιώθηκε σε δικαστήριο της Αγγλίας, με αποζημίωση που καταβλήθηκε από την Αγγλική πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία του φορτηγού.

Συνολικά, έχω διερευνήσει εκατοντάδες υποθέσεων με δεκάδες περιπτώσεις θανάτων από φωτιά, σε συνεργασία με κορυφαίους ιατροδικαστές, μεταξύ των οποίων ο αείμνηστος Καθηγητής Μιχαλοδημητράκης, τον οποίο τιμώ ως μέντορα και δάσκαλό μου.

Καμία υπόθεση δεν κατέρρευσε δικαστικά και ποτέ δεν κλήθηκα να απολογηθώ για πόρισμά μου.

Δεν τα αναφέρω για να εντυπωσιάσω κανέναν.

Δεν γράφω όλα αυτά για να προκαλέσω ή να απαντήσω με οργή, αλλά για να αποκαταστήσω την αλήθεια με σεβασμό προς όσους με εμπιστεύθηκαν.

Τα αναφέρω μην τυχόν και πιστέψει κανείς ότι όλα αυτά που ακούγονται και εντάθηκαν πάλι τελευταία – «Απόφοιτος Δημοτικού», «Μαϊμού Πραγματογνώμονας», «Συνωμοσιολόγος» «Κομπογιαννίτης» – έχουν κάποια βάση.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΕΜΠΩΝ

Στην υπόθεση των Τεμπών δεν ζήτησα να μπω.

-Με επέλεξαν οικογένειες νεκρών επιβατών. Και αυτή την εμπιστοσύνη την θεωρώ ιερή.

-Δεν μπήκα με τιμολόγιο. Δεν μπήκα για θέση, για αναγνωρισιμότητα, ούτε για παραγοντισμό.

-Μπήκα γιατί υπήρχαν άνθρωποι που πέθαναν, χωρίς να προλάβουν να πουν τι συνέβη.

-Μπήκα γιατί υπήρξε εκδοχή που διέψευδε την πραγματικότητα που προσπαθούσαν να επιβάλουν.

-Μπήκα γιατί δουλειά μας είναι η αλήθεια – όχι η διαχείριση εντυπώσεων.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΟΥ

Σε αυτή την έρευνα κανείς δεν προχωρά μόνος.

Η αλήθεια δεν αποδεικνύεται με γνώμες — αποδεικνύεται με επιστήμη.

Και η επιστήμη απαιτεί ανθρώπους που αντέχουν την ευθύνη.

Θέλω λοιπόν να αναφέρω επακριβώς τους συναδέλφους που συνυπογράφουν με εμένα, όχι με λόγια, αλλά με μετρήσεις, δεδομένα και επωνυμία:

Manos Papadakis

Καθηγητής Μαθηματικών Μοντέλων, ειδικός στην ανάλυση ήχου και εικόνας.

Η συμβολή του στην αποκωδικοποίηση των ηχητικών σημάτων, των θερμικών ακολουθιών και των δυναμικών της σύγκρουσης υπήρξε καθοριστική.

Εκεί όπου άλλοι «κοίταζαν», αυτός μέτρησε.

Federico Carasco

Επιστήμονας Πληροφορικής, Κυβερνοασφάλειας και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αυτός ήταν που εντόπισε, τεκμηρίωσε και απόδειξε τα ίχνη ψηφιακών διαγραφών, μεταγραφών και τροποποίησης Αρχείων.

Χωρίς τις δικές του διαδικασίες η ψηφιακή συγκάλυψη θα είχε παραμείνει “αόρατη”.

Μάρκος Χρυσός

Χημικός Μηχανικός και πραγματογνώμονας Επικίνδυνων Φορτίων.

Ο άνθρωπος που με ακρίβεια και ψυχραιμία ανέδειξε τη συμπεριφορά των εύφλεκτων υλικών, τον τρόπο εξάπλωσης των πτητικών υδρογονανθράκων και τα δεδομένα θερμοκρασιακής καμπύλης. Ήταν αυτός που σύνδεσε τη χημεία με το συμβάν.

Nikos Douvras(μέχρι 2025)

Μηχανολόγος Μηχανικός – Μεταλλουργός.

Ερευνητής με δομημένη τεχνική κρίση, υπεύθυνος για τις αναλύσεις μεταλλικών παραμορφώσεων, θερμικών φορτίων και αστοχίας υλικών.

Εκεί όπου άλλοι είδαν “συντρίμμια”, εκείνος είδε απομαγνητοφώνηση της θερμικής ιστορίας του συμβάντος.

Faizal Khan

Καθηγητής Χημείας -ειδικός επί των εκρήξεων και εκρηκτικών μειγμάτων – Διεθνούς Κύρους.

Η συμβολή του στη μοντελοποίηση του θερμικού φορτίου και των δυναμικών καύσης ήταν καθοριστική.

Ο λόγος του μετράει παγκοσμίως.

_______________________________________

Σε έναν τόπο που η συκοφαντία είναι εύκολη και η σιωπή ασφαλής, εκείνοι επέλεξαν το αντίθετο: την ευθύνη.

Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι “βοηθοί». Δεν “συμμετείχαν». Συνυπέγραψαν.

Και το έκαναν επώνυμα, σε μια υπόθεση όπου το πιο εύκολο ήταν να κρυφτείς.

Προς όσους μας ή με συκοφαντούν:

Δεν σας κατηγορώ. Σας καταλαβαίνω.

Η αλήθεια, όταν δεν χωράει στο αφήγημα, προκαλεί φόβο, οργή, και αμήχανη ειρωνεία.

Αλλά όσο κι αν φωνάξετε, όσο κι αν επιτεθείτε, όσο κι αν δοκιμάσετε να μειώσετε πρόσωπα,

υπάρχει κάτι που δεν μπορείτε να αλλάξετε:

Η φωτιά λέει πάντα την αλήθεια.

Εμείς θα συνεχίσουμε με τεκμηρίωση, με αξιοπρέπεια, με καθαρό μέτωπο.

Όποιος θέλει να σταθεί δίπλα μας, καλώς ήλθε.

Όποιος θέλει να επιτεθεί, ας το κάνει στα ίσια, με στοιχεία.

Και προς όσους με αποκαλούν: «απόφοιτο δημοτικού» «μαϊμού πραγματογνώμονα» «κομπογιαννίτη» «συνωμοσιολόγο» κ.α.

Σας ενημερώνω ότι:

-Η σιωπή μου δεν είναι αδυναμία. Ήταν και είναι υπομονή.

-Εμείς ούτε απειλούμε, ούτε κατηγορούμε, ούτε στέλνουμε εξώδικα. Θα συνεχίσουμε να τιμούμε αυτούς που μας εμπιστεύτηκαν ζώντες και νεκρούς.

-Τη φωτιά, δεν την έμαθα από διαγράμματα και ασκήσεις επί χαρτιού.

Την έμαθα στο δέρμα μου, στους πνεύμονές μου, στα μάτια μου, στο σώμα μου-επί του πεδίου όπως όλοι οι άξιοι και τιμημένοι αξιωματικοί-υπαξιωματικοί και πυροσβέστες του Π.Σ. οι οποίοι προσβάλλονται καθημερινά με τον τρόπο αυτό.

«Δεν τη φοβάμαι τη φωτιά, κύριοι. Την γνωρίζω όπως με γνωρίζει κι εκείνη – με σεβασμό και αλήθεια. Γιατί την έμαθα στο πετσί μου επί του πεδίου και όχι επί χαρτιού, όπως όλοι αυτοί οι σχολιαστές του καναπέ …

«Αφιερώνω αυτό το κείμενο στους νεκρούς που κράτησα και κρατώ πάντα ζωντανούς στη μνήμη μου.

Είμαι σίγουρος ότι αυτοί ξέρουν.»