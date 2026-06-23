Απορριπτική ήταν η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας σχετικά με τα αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, καθώς και για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων στο τρέχον στάδιο της διαδικασίας.

Ανακοινώνοντας την απόφαση της έδρας, η πρόεδρος του δικαστηρίου χαρακτήρισε «πρόωρο» το αίτημα της πλευράς των θυμάτων να βρεθούν οι κατηγορούμενοι στο εδώλιο στην παρούσα φάση. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως το δικαστήριο επιφυλάσσεται να επανέλθει και να επανεξετάσει το συγκεκριμένο ζήτημα με την επίσημη έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Η απόφαση του δικαστηρίου κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος με την επίσημη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, η οποία κατά την προηγούμενη συνεδρίαση είχε εισηγηθεί την απόρριψη των εν λόγω αιτημάτων. Η εισαγγελική λειτουργός είχε επισημάνει χαρακτηριστικά ότι η φυσική παρουσία των κατηγορουμένων δεν κρίνεται απαραίτητη στο παρόν δικονομικό στάδιο.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η ακροαματική διαδικασία στη Λάρισα συνεχίζεται κανονικά, με το δικαστήριο να εισέρχεται στη φάση της υποβολής νέων αιτημάτων από τους νομικούς εκπροσώπους των εμπλεκόμενων πλευρών.