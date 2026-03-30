Αποζημίωση ύψους 400.000 ευρώ, σε τέσσερις συγγενείς θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, επιδίκασε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

Είναι η πρώτη αγωγή που εκδικάζεται για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, με τους δικαστές να αναφέρουν στο σκεπτικό τους ότι το Ελληνικό Δημόσιο, αν και γνώριζε την κακή κατάσταση που επικρατούσε στο δίκτυο, δεν άσκησε σωστά την εποπτεία ως όφειλε, συμβάλλοντας έτσι στο τραγικό αποτέλεσμα, το οποίο θα μπορούσε να είχε αποτραπεί.

Σε δελτίο Τύπου ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, αναφέρει:

«Δικαστική αναγνώριση της ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου για την τραγωδία των Τεμπών από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Στις 27-3-2026, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών προέβη σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη δικαστική κρίση αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για τις συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Η απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη δικαστική κρίση, η οποία επιρρίπτει ευθύνες στο Ελληνικό Δημόσιο για το τραγικό αυτό συμβάν, επιβεβαιώνοντας αυτό που όλοι μας είχαμε αντιληφθεί απ’ τη πρώτη στιγμή: ότι το έγκλημα των Τεμπών δεν συνιστά ένα μεμονωμένο ή ένα απλώς τυχαίο γεγονός, αλλά το αποτέλεσμα εγκληματικών παραλείψεων και συστημικής αποτυχίας στη λειτουργία και εποπτεία του σιδηροδρομικού δικτύου

Στο πολυσέλιδο σκεπτικό της εν λόγω απόφασης επισημαίνεται ρητώς, μεταξύ άλλων, ότι το Ελληνικό Δημόσιο, δια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μολονότι γνώριζε ήδη επί μακρόν την επικίνδυνη και απολύτως ανεπαρκή κατάσταση που επικρατούσε στο σιδηρόδρομο, άσκησε πλημμελώς και αναποτελεσματικά την εποπτεία που όφειλε, συμβάλλοντας αιτιωδώς, δια της παράνομης αυτής παράλειψής του, στο ζημιογόνο αποτέλεσμα, το οποίο μπορούσε να αποτραπεί.

Η δικαστική αυτή εξέλιξη καθιστά σαφές ότι η αναζήτηση ευθυνών δεν εξαντλείται σε επιμέρους φυσικά πρόσωπα, αλλά εκτείνεται στον ίδιο τον πυρήνα της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την περαιτέρω δικαστική διερεύνηση πραγματικών ευθυνών και απόδοσης ουσιαστικής δικαιοσύνης στα θύματα και στις οικογένειες τους.

Το Δικηγορικό Γραφείο “Γεώργιος Α. Καραπάνος & Συνεργάτες” στέκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των θυμάτων και των συγγενών τους και θα συνεχίσει με συνέπεια τον αγώνα για την απονομή δικαιοσύνης στη μνήμη των θυμάτων».