Στις 19 Μαρτίου θα συνεχιστεί η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο δυστύχημα των Τεμπών, καθώς η σημερινή (10/3) συνεδρίαση διακόπηκε νωρίτερα, λόγω αδιαθεσίας της Προέδρου της Έδρας.

Νωρίτερα, εξετάστηκε ο δικαστικός πραγματογνώμονας, απαντώντας σε ερωτήσεις συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και κατηγορουμένων, χωρίς ωστόσο να διαφοροποιηθεί στις απαντήσεις του σε σχέση με όσα κατέθεσε στις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Λόγω και της απρόσμενης διακοπής, δεν εξετάστηκε ούτε το θέμα επιλογής ειδικού μάρτυρα για την αξιολόγηση των ψηφιακών δεδομένων, που περιέχουν οι συσκευές των πραγματογνωμόνων, που κατασχέθηκαν χθες (9/3).

Ωστόσο, οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλαν αίτημα για να λάβουν αντίγραφα των ψηφιακών δεδομένων.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 19 Μαρτίου με την εξέταση του πρώτου δικαστικού πραγματογνώμονα.