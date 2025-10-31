Ρεπορτάζ: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Στη Βουλή διαβίβασε o υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, νέα ποινική δικογραφία για το δυστύχημα των Τεμπών, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και το, νόμο 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των υπουργών», όπως ανακοίνωσε στην Ολομέλεια ο προεδρεύων Γιάννης Μπούρας.

Πρόκειται για δικογραφία που βασίζεται στη μήνυση που κατέθεσαν στις 16 Μαΐου του 2024 ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, η σύζυγος του οποίου πέθανε στο δυστύχημα των Τεμπών, μαζί με άλλους δύο συγγενείς τραυματιών και 167 πολίτες . Η μήνυση είχε κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας (με κοινοποίηση στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου) και στρεφόταν κατά πολιτικών προσώπων, ιατροδικαστών, πραγματογνωμόνων και δικαστικών λειτουργών, για την υπόθεση των Τεμπών και κυρίως για το μπάζωμα του πεδίου του δυστυχήματος κατά τις πρώτες μέρες μετά από αυτό.

H συγκεκριμένη δικογραφία εξετάζει ευθύνες και παραλείψεις σε σχέση με το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, για συγκεκριμένους υπουργούς και υφυπουργούς, όπως και για τον Πρωθυπουργό.

Συγκεκριμένα, αφορά σε 19 πολιτικά πρόσωπα:

• στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη,

• στον πρώην υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο,

• στον πρώην υπουργό Επικρατείας και εκτελούντα χρέη υπουργού Μεταφορών και Υποδομών από 1.3.2023 Γιώργο Γεραπετρίτη,

• στον πρώην αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση,

• στον πρώην υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη,

• στην πρώην υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη,

• στον πρώην υπουργό Υγείας Θανάση Πλεύρη,

• στον πρώην υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο,

• στον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή,

• στον πρώην υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη,

• στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο,

• στον πρώην υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη,

• στους διατελέσαντες υπουργούς και υφυπουργούς Μεταφορών, κατά τα έτη 2012-2023, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Χρήστο Σπίρτζη, Νίκο Μαυραγάνη, Αθανάσιο Μωραΐτη, Μιχάλη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Κεφαλογιάννη και Γιώργο Καραγιάννη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στη Βουλή ανάλογη δικογραφία, όμως, όπως ανέφερε στη «Ζούγκλα» ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, προκαλεί ερωτήματα η τόσο μεγάλη καθυστέρηση.

Η μήνυση κατατέθηκε από τον Μάιο του 2024, και καθώς δεν αρχειοθετήθηκε, έπρεπε να έχει σταλεί αμελλητί στη Βουλή, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Έτσι ευλόγως προκύπτουν τα ερωτήματα:

-Γιατί η δικογραφία διαβιβάστηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης στη Βουλή μετά από… 17 μήνες;

-Είχε διαβιβαστεί εγκαίρως από τον Άρειο Πάγο και… ξεχάστηκε σε κάποια συρτάρια;

-Καθυστέρησε ο Άρειος Πάγος να τη διαβιβάσει;

Υποθέτουμε ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα έχει κάποια εξήγηση να δώσει.

Η ογκώδης μήνυση που αριθμεί 176 σελίδες και βρίσκεται στα χέρια της «Ζούγκλας», περιέχει πλήθος σοβαρών στοιχείων, από τα οποία προκύπτουν σοβαρά ποινικά αδικήματα. Προφανώς η εξέτασή τους θα πρέπει να ακολουθήσει την ανάλογη οδό προς τον «φυσικό δικαστή», δηλαδή τουλάχιστον το Δικαστικό Συμβούλιο, όπως συνέβη με τις περιπτώσεις Καραμανλή και Τριαντόπουλου. Κάθε άλλη πιθανή αντιμετώπισή της, είναι φυσικό να εγείρει ενστάσεις για δύο μέτρα και δύο σταθμά και μη συνεπή στάση.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, η δικογραφία θα παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, που θα κρίνει εάν θα την παραπέμψει για συζήτηση στην Ολομέλεια.