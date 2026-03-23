Μετά από τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ξεκινά σήμερα στη Λάρισα η δίκη με τους 36 κατηγορούμενων, εκ των οποίων οι 33 κατηγορούνται για κακούργημα.

Οι συγγενείς των θυμάτων έφτασαν από νωρίς στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας), όπου θα διεξαχθεί η δίκη. Τα βλέμματα των πολιτών της Ελλάδας είναι στραμμένα στη Λάρισα, καθώς το αίτημα ολόκληρης της κοινωνίας είναι ένα…

Η απονομή Δικαιοσύνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ως τώρα η δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη έχει διακοπεί τρεις φορές, καθώς η αίθουσα είναι κατάμεστη και σύμφωνα με δηλώσεις των συγγενών των θυμάτων «είμαστε στοιβαγμένοι σαν σαρδέλες».

Η δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς θα είναι μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών με εκατοντάδες μάρτυρες, δεκάδες δικηγόρους και βαριές κατηγορίες.

Καρυστιανού: «Απόλυτη ντροπή και απαξίωση η αίθουσα του δικαστηρίου»

H Μαρία Καρυστιανού άσκησε σφοδρή κριτική στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, καθώς η δίκη διεκόπη εξαιτίας της χωρητικότητας της αίθουσας.

«Απόλυτη ντροπή και απαξίωση απέναντι σε εμάς και ουσιαστικά απέναντι στον κάθε πολίτη. Μέσα είναι μια αίθουσα στην οποία είμαστε στοιβαγμένοι σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλον, η πλειοψηφία είναι όρθιοι, οι συνθήκες είναι όχι τριτοκοσμικές», δήλωσε αρχικά η κα. Καρυστιανού.

Συνέχισε, λέγοντας: «Θα πρέπει να εφεύρουμε καινούριο όρο για να περιγράψουμε ακριβώς αυτό που συμβαίνει μέσα. Μέσα δεν μπορεί να διεξαχθεί δίκη, σε καμία περίπτωση. Και φυσικά θα καταγγείλουμε την πρόθεσή τους να βγάλουν τους δημοσιογράφους και τους ρεπόρτερ έξω. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Είναι μια δίκη δημοσίου συμφέροντος, αφορά όλη την κοινωνία και θα πρέπει να ακούσουν όλοι αυτά που θα ειπωθούν μέσα… Δεν μπορεί να γίνει δίκη σε αυτές τις συνθήκες. Ούτε τα μικρόφωνα δεν λειτουργούν. Δεν μπορούν ούτε οι δικηγόροι να σκεφτούν, ούτε εμείς να ακούσουμε, δεν λειτουργούν τα μικρόφωνα, τα φώτα από πάνω ανοίγουν-κλείνουν, δηλαδή τραγικά πράγματα».

Ένταση στο ξεκίνημα της δίκης

Στον χώρο όπου πρόκειται να διεξαχθεί η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στη Λάρισα, έφτασαν από νωρίς το πρωί συγγενείς των θυμάτων, εκφράζοντας την αγωνία και την προσδοκία τους για την απόδοση δικαιοσύνης.

Με ένταση ξεκινά η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Συγγενείς των θυμάτων την στιγμή που αντίκρισαν τους 36 κατηγορούμενους, ξεκίνησαν λεκτική επίθεση εναντίον τους.

«Ανοίξτε τα στόματα θα σας φάμε ζωντανούς, θα σας σκίωσω με τα χέρια μου» λέει μία συγγενής χαρακτηριστικά.

