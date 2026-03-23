Μετά από τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ξεκινά σήμερα στη Λάρισα η δίκη με τους 36 κατηγορούμενων, εκ των οποίων οι 33 κατηγορούνται για κακούργημα.
Οι συγγενείς των θυμάτων έφτασαν από νωρίς στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας), όπου θα διεξαχθεί η δίκη. Τα βλέμματα των πολιτών της Ελλάδας είναι στραμμένα στη Λάρισα, καθώς το αίτημα ολόκληρης της κοινωνίας είναι ένα…
Η απονομή Δικαιοσύνης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ως τώρα η δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη έχει διακοπεί τρεις φορές, καθώς η αίθουσα είναι κατάμεστη και σύμφωνα με δηλώσεις των συγγενών των θυμάτων «είμαστε στοιβαγμένοι σαν σαρδέλες».
Η δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς θα είναι μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών με εκατοντάδες μάρτυρες, δεκάδες δικηγόρους και βαριές κατηγορίες.
Καρυστιανού: «Απόλυτη ντροπή και απαξίωση η αίθουσα του δικαστηρίου»
H Μαρία Καρυστιανού άσκησε σφοδρή κριτική στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, καθώς η δίκη διεκόπη εξαιτίας της χωρητικότητας της αίθουσας.
«Απόλυτη ντροπή και απαξίωση απέναντι σε εμάς και ουσιαστικά απέναντι στον κάθε πολίτη. Μέσα είναι μια αίθουσα στην οποία είμαστε στοιβαγμένοι σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλον, η πλειοψηφία είναι όρθιοι, οι συνθήκες είναι όχι τριτοκοσμικές», δήλωσε αρχικά η κα. Καρυστιανού.
Συνέχισε, λέγοντας: «Θα πρέπει να εφεύρουμε καινούριο όρο για να περιγράψουμε ακριβώς αυτό που συμβαίνει μέσα. Μέσα δεν μπορεί να διεξαχθεί δίκη, σε καμία περίπτωση. Και φυσικά θα καταγγείλουμε την πρόθεσή τους να βγάλουν τους δημοσιογράφους και τους ρεπόρτερ έξω. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Είναι μια δίκη δημοσίου συμφέροντος, αφορά όλη την κοινωνία και θα πρέπει να ακούσουν όλοι αυτά που θα ειπωθούν μέσα… Δεν μπορεί να γίνει δίκη σε αυτές τις συνθήκες. Ούτε τα μικρόφωνα δεν λειτουργούν. Δεν μπορούν ούτε οι δικηγόροι να σκεφτούν, ούτε εμείς να ακούσουμε, δεν λειτουργούν τα μικρόφωνα, τα φώτα από πάνω ανοίγουν-κλείνουν, δηλαδή τραγικά πράγματα».
Ένταση στο ξεκίνημα της δίκης
Στον χώρο όπου πρόκειται να διεξαχθεί η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στη Λάρισα, έφτασαν από νωρίς το πρωί συγγενείς των θυμάτων, εκφράζοντας την αγωνία και την προσδοκία τους για την απόδοση δικαιοσύνης.
Με ένταση ξεκινά η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Συγγενείς των θυμάτων την στιγμή που αντίκρισαν τους 36 κατηγορούμενους, ξεκίνησαν λεκτική επίθεση εναντίον τους.
«Ανοίξτε τα στόματα θα σας φάμε ζωντανούς, θα σας σκίωσω με τα χέρια μου» λέει μία συγγενής χαρακτηριστικά.
Αποχώρησε η έδρα λόγω έντασης
Η δίκη για τα Τέμπη διεκόπη και πάλι λόγω έντασης
«Είναι με χάπια»
Συνήγορος επιζήσαντα σημείωσε : «Παιδιά που σώθηκαν, έχουν κρίσεις πανικού και αγοραφοβία και δεν μπορούν να βρίσκονται σε έναν τέτοιο χώρο που δεν υπάρχει οξυγόνο».
Τόνισε πως ο πελάτης του «είναι με χάπια και αντικαταθλιπτικά».
«Έχω υποβάλει αίτημα στον Άρειο Πάγο να φύγει η δίκη από εδώ κ να πάει Αθήνα»
«Έχω υποβάλει αίτημα στον Άρειο Πάγο να φύγει η δίκη από εδώ κ να πάει Αθήνα η Θεσσαλονίκη, το οποίο για τυπικούς λόγους απορρίφθηκε και είπαν ότι αν τεθεί θεμα ασφαλείας θα επανεξεταστεί. Ζητούμε να διακοπεί η δίκη μέχρι να αποφανθεί ο Άρειος Πάγος για το αίτημα», είπε ένας από τους συνηγόρους οικογενειών θυμάτων.
Ζωή Κωνσταντοπούλου για την ακαταλληλότητα των συνθηκών που επικρατούν στην αίθουσα
Η συνήγορος οικογενειών θυμάτων Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε στην ακαταλληλότητα των συνθηκών που επικρατούν στην αίθουσα για να γίνει η δίκη, ενώ από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ανδρέας Κουτσολάμπρος υποστήριξε πως «έχουμε αποφασίσει να γίνει η δίκη και για αυτό είμαστε εδώ. Για να λάβουμε απόφαση αποχής θα πρέπει να συνεδριάσει το αρμόδιο όργανο».
Συγκίνηση, η γιαγιά των κοριτσιών Πλακιά στη δίκη των Τεμπών
Οι συνήγοροι των θυμάτων αντιδρούν για την αίθουσα και απειλούν με αποχώρηση
Βίντεο από την αίθουσα που διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη
Ξεκίνησε ξανά η δίκη
Η Εισαγγελέας πρότεινε τη συνέχιση της δίκης.
Όπως είπε, «τρέφω σεβασμό στους συγγενείς προσβλέπω στη συνεργασία, να εκφωνήσουμε τα ονόματα για να υπάρχει πρόοδος της δίκης».
«Συνεχίζεται ο εμπαιγμός από την κυβέρνηση, ήξεραν τις προδιαγραφές της αίθουσας»
Η κ. Ελένη Βασάρα, μητέρα της άτυχης Αγάπης Τσακλίδου, είπε σε δήλωσή της: «Συνεχίζεται ο εμπαιγμός και η κυβερνητική κοροϊδία. Είμαστε 3 χρόνια μετά, η κοροϊδία συνεχίζεται. Μας στιβάξανε μέσα σε μια αίθουσα, ασφυκτικές οι συνθήκες, απαράδεκτες από κάθε άποψη. Γιατί το κάναν αυτό;
Η κυβέρνηση ήξερε και τον αριθμό των διαδίκων, όλων των παραγόντων, και επίσης ήξερε και τις δυνατότητες, τις προδιαγραφές της αίθουσας που ετοίμασε. Λοιπόν, είναι, είναι άλλο ένα… η συγκάλυψη συνεχίζεται, συνεχίζεται ακόμη, ενώ φτάσαμε, ας πούμε, και στην έναρξη της κύριας δίκης. Λοιπόν, πρέπει άμεσα να αλλάξει ο χώρος. Γιατί το κάναν αυτό; Γιατί δεν θέλανε να γίνει καμιά διαδικασία, ουσιαστικά. Λοιπόν, να αλλάξει άμεσα ο χώρος, να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος χώρος, να γίνει η δίκη όπως πρέπει, να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Θα αποκαλυφθεί η αλήθεια, όσο και να καθυστερούν».
Από τους 36 κατηγορούμενους μόνο ο ένας βρίσκεται στην αίθουσα
Ο Σπύρος Πατέρας είναι ο μοναδικός από τους 36 κατηγορούμενους που βρίσκεται στη πρώτη μέρα της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
Ήταν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ από το 2021 ως τις 28.02.2023.
Η δίκη δεν έχει ξεκινήσει ακόμα
Κωνσταντοπούλου: «Ξέρουμε ότι έχουμε απέναντί μας αδίστακτες, βρώμικες εξουσίες»
Η συνήγορος των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε δηλώσεις έξω από το Συνεδριακό Κέντρο. Στο πλευρό της ήταν και ο πατέρας της, Νίκος Κωνσταντόπουλος.
Μεταξύ άλλων η κ. Κωνσταντοπούλου είπε τα εξής:
«Ξέρουμε ότι έχουμε απέναντί μας αδίστακτες, βρώμικες εξουσίες, σκοτεινούς δρεπανιφόρους μηχανισμούς».
Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Αποφασίζει σε λίγο το δικαστήριο εάν θα συνεχιστεί, λόγω της ασφυκτικής κατάστασης στην αίθουσα
Για μισή ώρα διέκοψε η έδρα στην δίκη των Τεμπών, μετά τις έντονες διαμαρτυρίες συγγενών θυμάτων και συνηγόρων, για την ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί στην αίθουσα, την οποία χαρακτηρίζουν ως ακατάλληλη για την διαδικασία.
Η έδρα αναμένεται περί τις 10.40 να αποφανθεί εάν θα συνεχιστεί η δίκη ή όχι, λόγω αυτής της κατάστασης.
Συλλαλητήριο έξω από το «Γαιόπολις»
Πλήθος κόσμου έχει φτάσει και διαδηλώνει έξω από την ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ».
Φοιτητές, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, όλοι μαζί, απλοί πολίτες διαμαρτύρονται για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη την πρώτη μέρα της δίκης στη Λάρισα.
Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Μία γυναίκα λιποθύμησε έξω από την αίθουσα
Ο Ερυθρός Σταύρος δίνει πρώτες βοήθειες σε μία γυναίκα που ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε.