Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στη Λάρισα μεταξύ συγγενών των θυμάτων και της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την τοποθέτηση της για τα αιτήματα που υποβλήθηκαν νωρίτερα στην δικαστική αίθουσα, έκανε λόγο για την ομάδα «Anubis» και τον ρόλο της στον εντοπισμό βιολογικού υλικού των θυμάτων.

Ο Χρήστος Βλάχος, πατέρας του Βάϊου Βλάχου που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, αντέδρασε και τόνισε ότι δεν ήταν η εθελοντική ομάδα με τα εκπαιδευμένα σκυλιά που ανακάλυψε τα βιολογικό υλικό.

«Σιγά μην τα ανακάλυψε η Anubis» φώναξε ο κ. Βλάχος. Ακολούθησε έντονος διάλογος μεταξύ τους με το δικαστήριο να διακόπτει για μισή ώρα.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου όταν επανήλθε μετά τη διακοπή προχώρησε στην εξής δήλωση:

«Το δικαστήριο δεν θα μπει στην ύβρη ότι κατανοεί, ότι μπορεί να καταλάβει τον πόνο των συγγενών. Όμως το να γίνεται η διαδικασία σε ήρεμους τόνους, επειδή θα ακούσουμε πολλά και από τους κατηγορουμένους, θα ήθελα όσο μπορεί ο καθένας ξεχωριστά να αυτοσυγκρατείται». «Ο σκοπός της δίκης είναι να βρεθεί η αλήθεια», ανέφερε η πρόεδρος.

Ο κ. Βλάχος, πατέρας θύματος, είπε με τη σειρά του πως «θέλω να ζητήσω συγγνώμη απ’ όλους που παραφέρθηκα»

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε μεταξύ άλλων πως η «διαίρεση των συγγενών εξυπηρετεί εκείνους που επιθυμούν και εξαρχής ασχολούνται με το να συγκαλύψουν την υπόθεση».

Πηγή: Larissa Net