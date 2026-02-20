Με εξώδικο κατά της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνη Παπαϊωάννου, στρέφονται οι γονείς της Μάρθης Ψαροπούλου και της Φραντζέσκας Μπέζα, που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το εξώδικο απευθύνεται επίσης στον διοικητή του Α.Τ. Πυλαίας–Χορτιάτη, στην καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Λήδα Κοβάτση, καθώς και σε δύο ιατροδικαστές του ΑΠΘ.

Οι γονείς καταγγέλλουν ότι η Εισαγγελία Λάρισας επέδειξε αδικαιολόγητη «σπουδή», εκδίδοντας εισαγγελική παραγγελία προς τα αρμόδια αστυνομικά τμήματα για τη διενέργεια εκταφών το Σάββατο (21/2), ενώ όπως επισημαίνουν, οι εξειδικευμένες εξετάσεις που ζητούν μπορούν να πραγματοποιηθούν και στην Ελλάδα, χωρίς να απαιτείται αποστολή δειγμάτων σε εργαστήρια της Γαλλίας ή της Ελβετίας.

Υπογραμμίζουν επίσης ότι η σχετική διαδικασία κινήθηκε με σημαντική καθυστέρηση, λίγες μόλις ημέρες πριν τη συμπλήρωση τριών ετών από την ταφή των θυμάτων.

Το εξώδικο, που επιδόθηκε σήμερα (20/2) το πρωί από τους Αντώνη Ψαρόπουλο, Μαρία Καρυστιανού, Δημήτρη Μπέζα και Φωτεινή Κοκκάλα, κάνει λόγο για «fast track» και «παράτυπη» διαδικασία εκταφής. Οι συγγενείς ζητούν τον ορισμό ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων και διαπιστευμένων εργαστηρίων του εξωτερικού, τα οποία θεωρούν κατάλληλα για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων.

Η αποστολή του εξωδίκου ακολούθησε την εισαγγελική παραγγελία, η οποία, όπως σημειώνουν οι νομικοί εκπρόσωποι των οικογενειών, εκδόθηκε ύστερα από χαρακτηριστική καθυστέρηση, λίγο πριν τη συμπλήρωση τριετίας από την τραγωδία. Ζητούν δε την άμεση ανάκληση της εντολής της κ.ας Παπαϊωάννου.

Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, οι γονείς δηλώνουν ότι θα ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους εναντίον όσων θεωρούν υπεύθυνους, κάνοντας λόγο για ανήθικη και προσβλητική μεταχείριση της μνήμης των παιδιών τους.

Επισημαίνουν μάλιστα ότι ενημερώθηκαν μόλις μία εργάσιμη ημέρα πριν από την προγραμματισμένη εκταφή της 21ης Φεβρουαρίου 2026, γεγονός που –κατά την άποψή τους– περιορίζει τη δυνατότητά τους να αντιδράσουν και να διασφαλίσουν την παρουσία των τεχνικών τους συμβούλων, μεταξύ των οποίων και η καθηγήτρια Ιατροδικαστικής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Νταντί, Lucina Hackman.

Παράλληλα, καλούν τις αρμόδιες Αρχές, έστω και την ύστατη στιγμή, να ανακαλέσουν τα σχετικά έγγραφα για τη διενέργεια της εκταφής στις 21 Φεβρουαρίου, κάνοντας λόγο για διαδικασία συνοπτική και προβληματική.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο χρονικό όριο της τριετίας από την ταφή, καθώς –όπως υποστηρίζουν νομικοί παραστάτες συγγενών, μετά την πάροδο των τριών ετών οι οικογένειες θα μπορούσαν να προχωρήσουν αυτοτελώς σε εκταφές και σε αποστολή δειγμάτων σε εργαστήρια της επιλογής τους. Αυτό, σύμφωνα με τους ίδιους, εξηγεί τη βιασύνη για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πριν από τη συμπλήρωση της τριετίας.

Για το Σάββατο (21/2) έχει προγραμματιστεί η εκταφή της Μάρθης και της Φραντζέσκας, ενώ επιπλέον ημερομηνίες έχουν οριστεί η 25η Φεβρουαρίου και η 3η Μαρτίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό ποια άλλα θύματα αφορούν.