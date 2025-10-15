Για τις 30 Οκτωβρίου αναβλήθηκε η πρώτη δίκη που συνδέεται με το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, με αντικείμενο τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από τη μοιραία νύχτα.

Στο εδώλιο κάθονται πρώην στελέχη του σιδηροδρομικού οργανισμού και της εταιρείας φύλαξης που είχε αναλάβει την παρακολούθηση του δικτύου.

Οι κατηγορίες αφορούν υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια, καθώς και ηθική αυτουργία στα ίδια αδικήματα, με επίκεντρο τα απολεσθέντα βίντεο που φέρονται να καταγράφουν διελεύσεις αμαξοστοιχιών πριν το δυστύχημα.

Η υπόθεση φτάνει στο ακροατήριο μετά από αναβολή του περασμένου Ιουνίου, ενώ η δίωξη προέκυψε ύστερα από μηνυτήρια αναφορά.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ως δικηγόρος συγγενών, έκανε δηλώσεις έξω από το δικαστήριο.

