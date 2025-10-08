Ρεπορτάζ: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Ολόκληρο το σκεπτικό με βάση το οποίο ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας Ιωάννης Μαγκούτας είχε αρχειοθετήσει τη δικογραφία για τους χειρισμούς των ιατροδικαστών, μετά το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, παρουσιάζει σήμερα η «Ζούγκλα», μαζί με τα ανοιχτά ερωτήματα που προκαλούσαν την δικαιολογημένη οργή των 167 συγγενών θυμάτων, που είχαν καταθέσει την σχετική μήνυση.

Αυτή η δικογραφία βγαίνει πλέον από το αρχείο, καθώς όπως αναφέρει η νέα παραγγελία της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας: «σας διαβιβάζω συνημμένα δημοσιεύματα, ως νέα στοιχεία που αναφαίνονται και δικαιολογείται, κατά την κρίση μας, η εξέτασή τους και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, στο πλαίσιο επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, τη διενέργεια της οποίας παραγγέλλουμε, προς διακρίβωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων, αυτεπάγγελτα διωκόμενων, από τους εμπλακέντες ιατροδικαστές – ιατρούς, όσον αφορά τα θύματα που θανατώθηκαν στα Τέμπη στις 28/2/23».

Δηλαδή η δικαιοσύνη, μετά από 2,5 χρόνια ανακριτικής διαδικασίας, χρειαζόταν την δημοσιογραφική έρευνα για να διαπιστώσει ότι κάτι δεν έγινε σωστά, κατά τις ιατροδικαστικές εξετάσεις των σορών των θυμάτων;

Το σκεπτικό της αρχειοθέτησης

Η αρχειοθέτηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, που έγινε τον Ιούλιο του 2024, είχε ως βασικό επιχείρημα το ότι «σε κανένα βαθμό δεν θα εξυπηρετούσε τον σκοπό ανεύρεσης της ακριβούς αιτίας θανάτου –εξαιτίας του προφανούς της χαρακτήρα αλλά και του βίαιου και ακαριαίου τρόπου θανάτου– η διενέργεια ιστολογικών ή άλλων τοξικολογικών εξετάσεων». Με αυτό παραβλέπεται ότι η απανθράκωση ως αιτία θανάτου δεν περιγράφει τον ακριβή μηχανισμό αλλά το αποτέλεσμα της επίδρασης της φωτιάς πάνω στα σώματα των θυμάτων, αφήνοντας ασαφές το αν αυτά ήταν νεκρά ή ζωντανά, όταν καιγόντουσαν.

Η συνήθης πρακτική για περιπτώσεις απανθρακωμένων σορών είναι η διενέργεια τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, ακριβώς για να εξακριβωθεί αν τα θύματα είχαν ήδη πεθάνει από την εισπνοή καπνών, τοξικών κ.α. αερίων κατά την φάση της απανθράκωσης.

Ο Εισαγγελέας στο σκεπτικό του, θεωρεί ως δεδομένο ότι όλα τα θύματα σκοτώθηκαν από την σύγκρουση, όπως ήταν η κυρίαρχη άποψη μέχρι την ανακάλυψη από τους τεχνικούς συμβούλους των οικογενειών, των ηχητικών ντοκουμέντων που απέδειξαν ότι υπήρχαν θύματα που επιβίωσαν της σύγκρουσης και έχασαν την ζωή τους αρκετά λεπτά αργότερα από την φωτιά.

Το κυρίαρχο ερώτημα των συγγενών ήταν και είναι, γιατί δεν ανασύρθηκε η δικογραφία από τις αρχές του 2025, όταν πλέον έγινε σαφές όταν δεν σκοτώθηκαν όλα τα θύματα από τη σύγκρουση; Υπάρχουν δε ακόμα γονείς που ακούν τα παιδιά τους στα ηχητικά του 112, όπου καταγράφεται και η περίφημη φράση «δεν έχω οξυγόνο», και ακόμα δεν γνωρίζουν πως ακριβώς πέθαναν.

Εντύπωση προκαλεί η αναφορά του Εισαγγελέα Εφετών στο γεγονός ότι δεν διατάχθηκε ούτε από τις ανακριτικές αρχές που χειριζόντουσαν την υπόθεση, ούτε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, η διενέργεια αυτοψίας στον τόπο του συμβάντος. Παρά το γεγονός ότι τις πρώτες ημέρες δεν υπήρχε κανένα επίσημο πόρισμα που να προσδιορίζει την αιτία της πυρόσφαιρας και της φωτιάς που ακολούθησε, ο Εισαγγελέας έκρινε ότι η μη διενέργεια αυτοψίας στον τόπο του συμβάντος ήταν μια φυσιολογική επιλογή.

Για όλα τα παραπάνω, ο Εισαγγελέας Εφετών έκρινε ότι «το σύνολο των εργαστηριακών εξετάσεων μετά τη νεκροψία – νεκροτομή,(βρισκόταν) στη διακριτική ευχέρεια των μηνυομένων ιατροδικαστών, τα ακραία όρια της οποίας, όπως προσδιορίζονται από τους κανόνες της ιατροδικαστικής επιστήμης και τεχνικής και την αρχή της χρηστής διοίκησης, δεν παραβιάστηκαν στην προκειμένη περίπτωση».

