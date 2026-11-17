Θα πάρουν οι συγγενείς των θυμάτων αντίγραφο των ψηφιακών αρχείων που κατασχέθηκαν ή θα πρέπει πρώτα να τα εξετάσουν τα εργαστήρια της Αστυνομίας; Γύρω από αυτό το ερώτημα στράφηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου η δίκη στη Λάρισα για τα «χαμένα βίντεο» της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών. Η Μαρία Καρυστιανού, ζήτησε μέσω της δικηγόρου της να εξαιρεθεί η πρόεδρος του δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι η στάση της δείχνει μεροληψία.

Η δίκη αφορά το βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας στον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν παραδόθηκε στον ανακριτή. Μέχρι να φτάσει στα χέρια του ο δίσκος των καταγραφικών, είχαν γραφτεί πάνω του νέα δεδομένα και το αρχικό υλικό δεν μπορούσε πλέον να ανακτηθεί. Η σημερινή αντιπαράθεση αφορά διαφορετικό ζήτημα: την πρόσβαση σε ψηφιακά αρχεία που κατασχέθηκαν και τα οποία, κατά την κ. Καρυστιανού, περιλαμβάνουν εικόνες από τα Τέμπη και το Κουλούρι.

Τι ζητούν οι συγγενείς και τι αποφάσισε η έδρα

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η Μαρία Γρατσία, συνήγορος της κ. Καρυστιανού, ζήτησε από την πρόεδρο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας να απαντήσει χωριστά σε δύο ερωτήματα: αν το υλικό χρειάζεται πραγματογνωμοσύνη και αν οι γονείς μπορούν να λάβουν αντίγραφο. Η θέση της ήταν ότι οι συγγενείς ζητούν πρόσβαση στα αρχεία ανεξάρτητα από το αν θα ακολουθήσει τεχνικός έλεγχος.

Το δικαστήριο αποφάσισε να προηγηθεί η εξέταση του υλικού από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. Η δικηγόρος Όλγα Χαρπίδου διαφώνησε και ως προς το ποιος θα κάνει τον έλεγχο: ζήτησε να οριστεί τεχνικός σύμβουλος και να μην αναλάβει την εξέταση η συγκεκριμένη υπηρεσία της Αστυνομίας.

Όταν η πρόεδρος ανέφερε ότι το δικαστήριο δεν μπορούσε εκείνη τη στιγμή να απαντήσει στο αίτημα για τα αντίγραφα, η κ. Γρατσία υπέβαλε το αίτημα εξαίρεσης. Ο Δημήτρης Σκαρίπας, δικηγόρος άλλων συγγενών θυμάτων, δήλωσε ότι διαφωνεί με τη συγκεκριμένη κίνηση. Η διαφωνία που εξέφρασε αφορούσε την εξαίρεση της προέδρου και όχι το αν οι οικογένειες πρέπει να πάρουν αντίγραφα.

Καρυστιανού: Κατασχέθηκαν τέσσερις δίσκοι, στη δικογραφία μπήκαν δύο

Εξηγώντας γιατί ζήτησε την εξαίρεση, η Μαρία Καρυστιανού είπε ότι τα αρχεία αφορούν τη νύχτα της σύγκρουσης, στις 28 Φεβρουαρίου 2023, και την επομένη, 1η Μαρτίου. Κατά την ίδια, περιλαμβάνουν φωτογραφίες από τον τόπο της τραγωδίας, υλικό από drone και φωτογραφίες από το Κουλούρι. Υποστήριξε ακόμη ότι, ενώ κατασχέθηκαν τέσσερις δίσκοι, μόνο δύο ενσωματώθηκαν στη δικογραφία και ότι, όταν έθεσε το ζήτημα στο δικαστήριο, δεν πήρε απάντηση.

Το αίτημα για την εξαίρεση της προέδρου εξετάστηκε από άλλο δικαστήριο, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας. Στις 12:15 ο εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψή του. Ακολούθησε εικοσάλεπτη διακοπή, προκειμένου οι δικαστές να αποφασίσουν.