Ρεπορτάζ: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Το ζήτημα του μπαζώματος στον χώρο του δυστυχήματος των Τεμπών, επαναφέρουν το τελευταίο διάστημα κυβερνητικά στελέχη, αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αν και γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πως τα στοιχεία που διακινούν έχουν αποδειχθεί, ακόμα και με εισαγγελικές παρεμβάσεις, fake. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η επιλογή αυτή έρχεται την ώρα που ξεκινούν οι διαδικασίες της ανάκρισης από το Δικαστικό Συμβούλιο, σχετικά με την εμπλοκή του πρώην υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστου Τριαντόπουλου, στην υπόθεση της εκχωμάτωσης και της επιχωμάτωσης του χώρου του πολύνεκρου δυστυχήματος, που είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση πλήθους πολύτιμων στοιχείων.

Σε συνέντευξή του στο «Πρώτο Θέμα» την Κυριακή που μας πέρασε, ο πρωθυπουργός απάντησε για το ζήτημα:

«Να στο εξηγήσω, να το ξαναπώ αυτή τη φορά με απλά λόγια: ό,τι έγινε, έγινε επιχειρησιακά. Ο χώρος καλύφθηκε για να πάνε οι γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια με ασφάλεια, εντάξει; Γιατί αυτό υπέδειξαν οι ειδικοί που βρέθηκαν στο πεδίο. Τι ξέρουμε μετά βεβαιότητας; Ότι όλα αυτά περί ξυλολίου, περί βαγονιών, ήταν όλα ψέματα. Αυτό το ξέρουμε. Ελπίζω να καταρρίφθηκαν στη συνείδηση του κόσμου. Πάντως είναι βέβαιο ότι καταρρίφθηκαν».

Αντιστοίχως, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του ανέφερε: «Όσοι ακόμη δεν έχετε καταλάβει γιατί έπρεπε να μπαζωθεί ο χώρος στα Τέμπη, έτσι ώστε να μπορούν να πατήσουν γερά οι γερανοί για να σηκώσουν τα πολλών τόνων βαγόνια και συντρίμμια, μετά το τραγικό δυστύχημα, διαβάστε αυτή την είδηση από το Περιστέρι σήμερα και δείτε τις φωτό για να το κατανοήσετε. Εάν ο γερανός δεν πατάει σε στέρεο απολύτως έδαφος, τότε κινδυνεύει να γίνει αυτό ακριβώς, να ανοίξει δηλαδή το έδαφος από την μεγάλη πίεση και από το βάρος και να πέσει στο πλάι. Τότε λοιπόν οι μηχανικοί εκεί είχαν ζητήσει να πέσουν τα χαλίκια και τα άλλα υλικά. ώστε να πατήσουν οι γερανοί σε στέρεο έδαφος για να μπορούν να σηκώσουν τα βαγόνια διότι αλλιώς θα έπεφταν στο πλάι, λόγω της Λάσπης και του σαθρού εδάφους από την βροχή. Για αυτή την απλή άσκηση Μηχανικής τσακώνεται όλη η Ελλάδα τόσο καιρό, στείλαμε έναν πρώην Υπουργό στο Ειδικό Δικαστήριο. Όταν παύσουμε να βλέπουμε παντού συνωμοσίες και γίνουμε περισσότερο καλόπιστοι όλα θα πηγαίνουν καλύτερα».

Είναι πραγματικά απορίας άξιο για ποιον λόγο ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός επιμένει σε ένα σενάριο, το οποίο έχει ξεκαθαρίσει ως ψευδές, ακόμα και η ίδια εισαγγελική διάταξη με την οποία παραπέμφθηκε ο Χρήστος Τριαντόπουλος.

Όπως αναφέρει η Εισαγγελική διάταξη, οι ενέργειες οι οποίες εξετάζονται ως παράνομες δεν αφορούν στην ημέρα του δυστυχήματος κατά την οποία έγιναν περιορισμένες εργασίες από μηχανήματα για να πατήσουν οι γερανοί. Αφορούν στις επόμενες μέρες, που χωρίς κανέναν επιχειρησιακό λόγο και χωρίς σχετική δικαστική εντολή, αφαιρέθηκαν πάνω από 300 κυβικά χώματος με βιολογικό υλικό και κρίσιμα στοιχεία, για να επιχωματωθεί στη συνέχεια ο χώρος και να στρωθεί με χαλίκια και πίσσα.

Πρώτη η «Ζούγκλα» είχε καταρρίψει τον μύθο

Η «Ζούγκλα» ήδη από τις 12 Φεβρουαρίου του 2025 με αναλυτικό της ρεπορτάζ, είχε αποδείξει πρώτη ότι οι δικαιολογίες που διακινούσαν υπουργοί της κυβέρνησης για το παράνομο μπάζωμα στον χώρο του δυστυχήματος, δεν άντεχαν στο βάσανο της διερεύνησης των πραγματικών γεγονότων.

Από τότε είχαμε εξετάσει ενδελεχώς εκατοντάδες φωτογραφίες και δεκάδες βίντεο που τραβήχτηκαν από τον χώρο του δυστυχήματος, λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση, αλλά και μέχρι και τις έξι επόμενες ημέρες.

Από αυτό το υλικό, προκύπτει ξεκάθαρα ότι πράγματι τα βαριά μηχανήματα και οι γερανοί ήρθαν στο σημείο από τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Μαρτίου 2023, λίγες ώρες μετά το δυστύχημα. Όμως αυτοί οι γερανοί, οι οποίοι μετά από λίγες ώρες ξεκίνησαν να μετακινούν βαγόνια, πάτησαν επάνω σε μεγάλες ξύλινες επιφάνειες και όχι σε χαλίκια. Η «επικίνδυνη» -σύμφωνα με τους υπουργούς της κυβέρνησης- εργασία της άρσης και της μεταφοράς των μεγάλων βαρών των πρώτων βαγονιών, έγινε προτού αφαιρεθούν τα 300 κυβικά χώματος, και προτού στρωθούν τα χοντρά χαλίκια σε όλο το χώρος του δυστυχήματος και καλυφθεί με πίσσα και άσφαλτο.

Στο παρακάτω βίντεο της ΕΡΤ, που έχει τραβηχτεί από drone, τις πρωινές ώρες της 1ης Μαρτίου, φαίνεται ότι οι δύο γερανοί έχουν φτάσει και μια νταλίκα μεταφέρει τα ξύλινα πλαίσια, πάνω στα οποία θα πατήσουν. Μπουλντόζες διαμορφώνουν το χώρο όπου διήλθαν και στάθηκαν τα βαριά μηχανήματα, αλλά δεν πειράζουν τον χώρο γύρω από τα καμένα και διαλυμένα βαγόνια, που περιέχει το κρίσιμο υλικό.

Στις παρακάτω φωτογραφίες του πρακτορείου Eurokinissi, που είναι τραβηγμένες την 1η Μαρτίου 2023, φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι γερανοί πατούν πάνω στα ξύλινα πλαίσια και όχι σε χαλίκια. Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία της μεταφοράς βαγονιών. Εκείνη την ημέρα μετακινήθηκε το καμένο βαγόνι Β2, κομμάτια της Ηλεκτρομηχανής IC-62 και κομμάτια του A1. Δεν έχει γίνει ακόμα η διαδικασία της εκχωμάτωσης και του στρωσίματος των χαλικιών.

Από τις 2 Μαρτίου 2023, είναι τραβηγμένες οι παρακάτω φωτογραφίες του πρακτορείου Eurokinissi. Σε αυτές φαίνεται ότι οι γερανοί που πατούσαν στο χώμα έχουν τελειώσει την εργασία της άρσης και της μεταφοράς των πρώτων βαγονιών. Εκείνη την ήμερα μεταφέρθηκε το βαγόνι του κυλικείου. Ένας γερανός που στέκεται στη μεριά της Εθνικής Οδού, μεταφέρει κομμάτια της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Δεν έχει γίνει ακόμα η διαδικασία της εκχωμάτωσης και του στρωσίματος των χαλικιών.

Φωτογραφίες που είναι τραβηγμένες στις 3 Μαρτίου 2023, δείχνουν γερανούς να σηκώνουν το τρίτο και πιο βαρύ βαγόνι. Πρόκειται για το βαγόνι Β3. Την ίδια ημέρα ξεκινούν διαδικασίες εκχωμάτωσης χωρίς όμως να έχει πειραχτεί ακόμα το κρίσιμο σημείο όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος όγκος βιολογικού υλικού και καμένων συντριμμιών. Την ίδια μέρα στρώθηκε και ένα μικρό μέρος με χοντρά χαλίκια.

Από τις 4 Μαρτίου 2023 ξεκινάει η συστηματική εκχωμάτωση. Διενεργούνται, χωματουργικές εργασίες, απομάκρυνση χωμάτινων όγκων, μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, απομακρύνονται λαμαρίνες, πλατφόρμες της εμπορικής, ξεκινούν εργασίες αποκατάστασης της γραμμής.

Στις 5 Μαρτίου γίνεται η απομάκρυνση βαγονιών Β5, Β6, Β7, η επισκευή σιδηροτροχιών και η αποκατάσταση της γραμμής.

Το στρώσιμο του χώρου με χαλίκια και πίσσα ξεκινάει στις 6 Μαρτίου του 2023. Γίνεται έξι ημέρες μετά το δυστύχημα, όταν έχει σβήσει προ πολλού η φωτιά, όταν έχουν μεταφερθεί τα βαριά βαγόνια, όταν έχει διευθετηθεί ο χώρος και έχουν αποχωρήσει οι γερανοί. Φυσικά εκείνη την ημέρα και ώρα δεν κινδυνεύει κατά καμία έννοια ο αγωγός φυσικού αερίου. Ούτε φυσικά κινδυνεύει… «να καεί η Λάρισα».

Ματζουράνης: Οι κατηγορίες είναι έτσι δομημένες από τη Βουλή ώστε να καταπέσουν

Ο Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος έχασε το γιό του Δημήτρη, μέσω του δικηγόρου του, Γιάννη Μαντζουράνη, κατέθεσε για δεύτερη φορά δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στην αρεοπαγίτη ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη, η οποία διενεργεί την ανάκριση για το αποκαλούμενο «μπάζωμα» και τις τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην υφυπουργού, Χρήστου Τριαντόπουλου.

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με τον Γιάννη Ματζουράνη προκειμένου να αποκομίσουμε μία εικόνα για το πού βρίσκεται η διαδικασία. Σύμφωνα με τον κ. Ματζουράνη, λόγω αλλαγών στη σύνθεση του Δικαστικού Συμβουλίου, προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κάτι ουσιώδες.

Όπως μας ανέφερε, οι συγγενείς διεκδικούν να είναι παρόντες σε όλη τη διαδικασία καθώς έχουν έννομο συμφέρον με βάση τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για τον Τριαντόπουλο. Αντιθέτως, η παραπομπή του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, κατασκευάστηκε με τέτοιο τρόπο από την κυβερνητική πλειοψηφία, ώστε να μην είναι δυνατόν να καταθέσουν αίτημα παράστασης οι συγγενείς. Σύμφωνα με τον κ. Ματζουράνη, η κατηγορία, που αφορά μόνο στη ζημιά που με ενέργειές του προκάλεσε ο Κώστας Καραμανλής στον ΟΣΕ, είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε να καταπέσει.

Νέες εκθέσεις με αναπάντητα ερωτήματα

Με τρεις νέες εκθέσεις και συνακόλουθα ισάριθμα αιτήματα προς τον Εφέτη Ανακριτή της υπόθεσης του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών, έρχεται η ομάδα των τεχνικών συμβούλων του πραγματογνώμονα Βασίλη Κοκοτσάκη, να ταράξει και πάλι τα νερά. Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει αυτούσιες τις τρεις εκθέσεις αλλά και βίντεο – φωτογραφίες ντοκουμέντα που, αν μη τι άλλο, καταδεικνύουν συμβάντα που θα πρέπει να διερευνηθούν από την ανάκριση, προκειμένου να μην μένει καμία σκιά σε μία υπόθεση που, 2,5 χρόνια μετά, συνεχίζει να συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία.

Στην πρώτη από αυτές τις εκθέσεις καταγράφεται η παρέμβαση ομάδας ατόμων χωρίς διακριτικά, με στρατιωτικού τύπου ρουχισμό και εξοπλισμό επικοινωνίας, να κινείται τις πρώτες ώρες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, με εμφανή αντικείμενο της αποστολής τους όχι διασωστικό, αλλά το να συλλέξουν συγκεκριμένα αντικείμενα και να τα απομακρύνουν από τον χώρο. Φορούν κίτρινα και πορτοκαλί γιλέκα που δεν έχουν διακριτικά κάποιας υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ομάδα Κοκοτσάκη, ούτε τα άτομα, ούτε η αποστολή τους, αλλά ούτε και τα συλλεχθέντα αντικείμενα αναφέρονται στη δικογραφία ή υπάρχουν στο Κουλούρι. «Δεν διαπιστώθηκε για τα παραπάνω καμία έγκριση ή καταγραφή από ανακριτικές ή αστυνομικές αρχές, πράγμα που αποτελεί σοβαρή ένδειξη αλλοίωσης τόπου εγκλήματος και καταστροφής πειστηρίων – αποδεικτικού υλικού».

Δείτε βίντεο από drone της πυροσβεστικής που εντοπίζει και καταγράφει την ομάδα των αγνώστων, οι οποίοι την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης και ερευνώνται ακόμα τα βαγόνια για πιθανούς εγκλωβισμένους και επιζώντες, εκείνοι ασχολούνται μόνο με την ανεύρεση και συλλογή συγκεκριμένων αντικειμένων από τις σιδηροδρομικές γραμμές:

Καρέ του βίντεο στα οποία καταγράφονται οι άγνωστοι:

Σύμφωνα με την έκθεση, εκτός από τα κίτρινα ή πορτοκαλί γιλέκα υψηλής ορατότητας, παρατηρείται ρουχισμός ο οποίος παραπέμπει σε στολή τύπου στρατιωτικής φόρμας αεροπορικού χαρακτήρα, σε σκούρα γκρι ή μπλε-γκρι απόχρωση, καθώς και χρήση υποδημάτων τύπου αρβύλων στρατιωτικού προτύπου.

Τα περίεργα αντικείμενα που μοιάζουν με δοχεία

Στην έκθεσή της η ομάδα Κοκοτσάκη επισυνάπτει φωτογραφίες της επόμενης ημέρας, στις οποίες έχει εντοπίσει τα ίδια άτομα να συνεχίζουν την εργασία συλλογής αντικειμένων, χωρίς καμία επόπτευση.

Κάποια από τα αντικείμενα που συλλέγουν τα συγκεντρώνουν στο πίσω κενό του πέμπτου βαγονιού της εμπορικής αμαξοστοιχίας με το κοντέινερ που έχει τα διακριτικά “ZIM Monitor”.

Όπως φαίνεται ξεκάθαρα σε φωτογραφίες αμέσως μετά το δυστύχημα, αυτό το σημείο του βαγονιού με το κοντέινερ “ZIM Monitor”, δεν είχε επάνω κανένα από τα αντικείμενα που τοποθετήθηκαν την επόμενη μέρα.

Οι φωτογραφίες δείχνουν αντικείμενα περίεργα που δεν περιγράφονται στην δικογραφία και δεν ταιριάζουν με το δηλωθέν φορτίο ή εξοπλισμό της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Σύμφωνα με την έκθεση, εντοπίζονται πιθανά τμήματα μεγάλων δοχείων και μεταλλικών πάνελ με ιδιάζουσα ραφή στις ακμές τους που δεν μοιάζει με αυτή που βρίσκουμε στα υπολείμματα των αμαξοστοιχιών.

Η εικόνα του μετάλλου είναι χαρακτηριστική και δεν βρέθηκε στο Κουλούρι, αλλά πολύ όμοιο μέταλλο βρέθηκε ανάμεσα στα υπολείμματα του πρώτου βαγονιού της IC62 στη θέση Πηγάδια από την ομάδα Anubis. Η ομάδα Κοκοτσάκη επισημαίνει ότι το υλικό προσομοιάζει με τμήματα μεταλλικών δοχείων (δοχείο τύπου rack/cage), που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων.

Παρόμοιο δοχείο φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία να εντοπίζουν άτομα της άγνωστης ομάδας, και να το μεταφέρουν με γερανό.

Όλα τα αντικείμενα απομακρύνθηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση και μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί κάπου.

Δείτε ολόκληρη την έκθεση 1 ΕΔΩ

Κοκοτσάκης: «Καλό είναι να μην μένει καμία σκιά»

Όπως αναφέρει στη «Ζούγκλα» ο πραγματογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης, «μιλάμε ήδη για την τέλεση τουλάχιστον ενός ποινικού αδικήματος από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι συλλέγουν και απομακρύνουν πιθανά πειστήρια από χώρο προς διερεύνηση, χωρίς κάποια εισαγγελική εντολή και χωρίς να γνωρίζουμε πού τα μετέφεραν και ποια είναι η τύχη αυτών των αντικειμένων. Ζητούμε από τον Εφέτη Ανακριτή να τους ταυτοποιήσει, να τους καλέσει να καταθέσουν τι έκαναν εκεί και με ποιανού αρμοδίου την εντολή και επόπτευση. Να γίνει άρση του τηλεφωνικού τους απορρήτου και εντοπισμός των όσων έχουν καταγραφεί στην επικοινωνία που είχαν μέσω ασυρμάτων. Και φυσικά να βρεθούν τα αντικείμενα που απομάκρυναν, διότι δεν φαίνεται να ταιριάζουν με κάτι από τα επισήμως δηλωθέντα φορτία που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία. Δεδομένου του ότι τα κλειστά κοντέινερ βρέθηκαν άθικτα με το περιεχόμενό τους, θα πρέπει να γίνει μια πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ήταν αυτά τα αντικείμενα, που βρισκόντουσαν και τι περιείχαν».

Όπως μας επισημαίνει ο κ. Κοκοτσάκης, «δυστυχώς ακόμα, 2,5 χρόνια μετά, δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή των πειστηρίων που βρίσκονται στο Κουλούρι. Σε κάθε άλλη στοιχειωδώς σοβαρή χώρα, θα είχε γίνει ανασύνθεση των βαγονιών, θα είχαν τοποθετηθεί στη σειρά όπως ήταν πριν το δυστύχημα, προκειμένου να είναι εύκολα ορατή η αλληλουχία της ζημιάς. Και φυσικά θα έπρεπε να έχει ταυτοποιηθεί το κάθε εύρημα και να γνωρίζουμε από ποιο βαγόνι και σε ποιο σημείο ήταν. Τώρα αν πάει ένας τεχνικός σύμβουλος ή ένας δικαστικός πραγματογνώμονας στο Κουλούρι και ζητήσει να δει κάτι συγκεκριμένο, δεν γνωρίζει κανείς να του πει που είναι.

Εμείς βέβαια έχουμε βιντεοσκοπήσει λεπτομερώς όλο το υλικό που βρίσκεται εκεί, προκειμένου να μπορούμε να εντοπίζουμε κάθε φορά αυτό που ψάχνουμε, καθώς η καταγεγραμμένη εικόνα σου προσφέρει περισσότερες δυνατότητες από την επιτόπια επόπτευση. Όσο και να ψάξαμε, δεν έχουμε εντοπίσει αυτά τα υλικά που καταγράφονται στις φωτογραφίες της έκθεσης, να έχουν μαζευτεί και να έχουν απομακρυνθεί από ομάδα αγνώστων και μη εξουσιοδοτημένων ατόμων».

Όπως τονίζει στη «Ζούγκλα» ο κ. Κοκοτσάκης, «το συγκεκριμένο δυστύχημα είναι πολύνεκρο, απασχολεί έντονα την ελληνική κοινωνία και καλό είναι να μη μένει καμία σκιά. Γι’ αυτό εμείς εδώ και καιρό τα έχουμε επισημάνει αυτά στον ανακριτή ζητώντας δικαστική πραγματογνωμοσύνη, από ανθρώπους που να έχουν γνωστικό αντικείμενο επί των συγκεκριμένων θεμάτων. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και αναλάβαμε, με εντολή συγγενών των θυμάτων, να το κάνουμε εμείς. Τα συμπεράσματά μας είναι στις τρεις νέες εκθέσεις που καταθέσαμε, μαζί με το αίτημα να προχωρήσει ο Ανακριτής στη διερεύνηση εκείνων των σημείων που αφήνουν σοβαρά ερωτήματα, και εκ των πραγμάτων εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να διερευνήσουμε».

Κρίσιμο υλικό, εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα οι απαραίτητες δειγματοληψίες

Η δεύτερη έκθεση εξετάζει αντικείμενα που εντοπίστηκαν εντός μπάζων και συντριμμιών μετά την απομάκρυνσή τους από τον τόπο του δυστυχήματος, τα οποία ενδέχεται να αποτελούν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία για την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η έκθεση, «την επόμενη ημέρα, ενώ την ευθύνη διερεύνησης είχε αναλάβει η Εισαγγελία Λαρίσης, 750 κυβικά μέτρα χωμάτων και μπαζών απομακρύνθηκαν από τη σκηνή του δυστυχήματος χωρίς ενημέρωση και έγκριση των ανακριτικών αρχών, γεγονός που οδήγησε σε απώλεια πιθανών πειστηρίων και αδυναμία ουσιαστικής έρευνας τόσο των πραγματογνωμόνων, όσο και των τεχνικών συμβούλων. Κατέστη δε αδύνατη η λήψη δειγμάτων από τον χώρο για χημική έρευνα.

Τα χώματα και τα συντρίμμια αυτά ανακαλύφθηκαν ένα έτος αργότερα, έπειτα από έρευνα συγγενών των θυμάτων, παρατημένα σε ιδιωτικό οικοπεδικό χώρο χωματερής εργολάβου, του ίδιου στον οποίο είχε ανατεθεί με διαδικασία fast track η εκχωμάτωση και μεταφορά. Η απομάκρυνση 750 κυβικών μέτρων μπαζών χωρίς έλεγχο ή κατάλληλη καταγραφή συνιστά σοβαρή παραβίαση διεθνών αρχών διαχείρισης αποδεικτικών στοιχείων, όπως περιγράφεται από την European Union Agency for Railways (2019).

Η έρευνα επί των μπαζών αυτών ανατέθηκε σε ειδική ομάδα με την συμμετοχή πτωματικών σκύλων (ANUBIS K9 TEAM), για τυχόν ανεύρεση ανθρωπίνων μελών.

Τα ευρήματα με εντολή του Ανακριτή, μεταφέρθηκαν ακολούθως σε ανοικτό και απροστάτευτο χώρο στη θέση Κουλούρι Λαρίσης, χωρίς μέτρα συντήρησης ή διαφύλαξης, εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες.

Κατά την αυτοψία στον οικοπεδικό χώρο απόθεσης των μπάζων και συντριμμιών ανευρέθηκαν:

Δίχτυ συγκράτησης φορτίου (cargo net) βιομηχανικού τύπου, με εμφανή φθορά

Ιμάντες πρόσδεσης φορτίου, κατάλληλοι για βιομηχανική χρήση

Ξύλινες παλέτες, κατακερματισμένες

Λοιπά τεμάχια υλικών που συνδέονται με ασφαλιστικές διαδικασίες φορτίου (υπολείμματα ιμάντων, ταινίες).

Ανθρώπινο μέλος (οστό) το οποίο ταυτοποιήθηκε με την διαδικασία DNA».

Τα παραπάνω αντικείμενα, με εντολή του Ανακριτή, μεταφέρθηκαν στη θέση Κουλούρι Λαρίσης και τοποθετήθηκαν σε ανοικτό, μη φυλασσόμενο χώρο, μαζί με συντρίμμια των αμαξοστοιχιών, χωρίς κατάλληλη σήμανση ή καταγραφή και χωρίς καμία προστασία από τις καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με την ομάδα των τεχνικών συμβούλων, τα παραπάνω αντικείμενα, που είναι υλικά συγκράτησης φορτίου (δίχτυα, ιμάντες, παλέτες), τα οποία δεν αναφέρονται σε καμία φορτωτική κατάσταση των συρμών, και η διαπίστωση ότι τα εμπορευματοκιβώτια μετά τη σύγκρουση βρέθηκαν σφραγισμένα και άθικτα, «δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για:

πιθανή παράνομη διακίνηση φορτίου,

πιθανή αλλοίωση στοιχείων με την απόρριψη των αντικειμένων αυτών, ή έστω σοβαρή αμέλεια κατά την περισυλλογή (από το πεδίο μέχρι το οικόπεδο) και φύλαξή τους».

Όπως αναφέρει ο Βασίλης Κοκοτσάκης, «παρά την υποβολή αιτήματος από τον υπογράφοντα τεχνικό σύμβουλο για εργαστηριακή διερεύνηση, το αίτημα δεν έγινε δεκτό , με αποτέλεσμα τα ευρήματα να παραμένουν εκτεθειμένα και πιθανότατα να χάνεται πολύτιμο αποδεικτικό υλικό.

Η μη διενέργεια άμεσης επιστημονικής εξέτασης και η διατήρηση των αντικειμένων σε ανοικτό χώρο παραβιάζει κάθε σύγχρονο κανόνα διαφύλαξης πειστηρίων, με σοβαρό αντίκτυπο στην αξιόπιστη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Δείτε ολόκληρη την έκθεση 2 ΕΔΩ

Αναπάντητο το ερώτημα αν υπήρξε εκτροχιασμός της εμπορικής αμαξοστοιχίας πριν τη σύγκρουση

Στην τρίτη έκθεση γίνεται αναφορά στο ερώτημα εάν προηγήθηκε εκτροχιασμός της εμπορικής αμαξοστοιχίας και χρήση ακαριαίας πέδης πριν τη σύγκρουση με την επιβατική. Σοβαρές ενδείξεις εκτροχιασμού προκύπτουν τόσο από τη στρέβλωση των γραμμών όσο και από την ανεύρεση από συνεργάτη της ομάδας Κοκοτσάκη, δισκόπλακας μηχανής τρένου 100 μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης.

Παρά τα σχετικά αιτήματα των τεχνικών συμβούλων των συγγενών, μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί αν η δισκόπλακα ανήκει σε κάποια από τις ηλεκτράμαξες της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Η έκθεση καταλήγει με αίτημα προς τον Εφέτη Ανακριτή να ορίσει ειδικούς δικαστικούς πραγματογνώμονες, προκειμένου να διασαφηνίσουν το ζήτημα. Όπως αναφέρει, «η τεχνική διερεύνηση όλων των πτυχών του δυστυχήματος είναι κρίσιμη για την απόδοση ευθυνών και το γεγονός που ενδέχεται να διαφοροποιεί τη δυναμική της σύγκρουσης και τη διάταξη των επιπτώσεων (πυρόσφαιρα, διαμελισμός επιβατικής μηχανής, κ.λπ.).είναι πολύ σοβαρό και ως εκ τούτου η ικανοποίηση του αιτήματος επιβεβλημένη».

Δείτε ολόκληρη την έκθεση3 ΕΔΩ

Συνθήκες κλιβάνου εντός των βαγονιών

Νέα έκθεση της ομάδας Κοκοτσάκη στην οποία υπήρξε επιπλέον συνδυασμός των διαθέσιμων βίντεο μαζί με ηχητικά από τα τηλέφωνα επιβατών που βρισκόντουσαν εν ζωή μετά τη σύγκρουση και απανθρακώθηκαν από τις φλόγες, καταδεικνύει την ακραίες συνθήκες που επικράτησαν και οι οποίες ανέβασαν θεοκρασίες που προσιδιάζουν με αυτές κλιβάνου. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν οδήγησαν ακόμα και στην πλήρη εξαΰλωση ενός ανθρώπου, βιολογικά ίχνη του οποίου δεν βρέθηκαν πουθενά.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Κοκοτσάκη, η ανάπτυξη τέτοιων θερμοκρασιών δεν δικαιολογείται από οποιοδήποτε υλικό βρισκόταν εντός των βαγονιών, ούτε από την καύση ελαίων σιλικόνης.

Δείτε ολόκληρη την έκθεση 4 ΕΔΩ