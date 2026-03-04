Της Λυδίας Παππά

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ανάμεσα στους 36, στη μεγάλη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών είναι ο πρώην Επιθεωρητής του ΟΣΕ Λάρισας, Δημήτρης Νικολάου. Αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες: Της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών με ενδεχόμενο δόλο που φέρει ποινή ακόμα και ισόβιας κάθειρξης, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι :

«Με την ιδιότητά του ως Προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδας της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας του ΟΣΕ), όρισε ως μόνο σταθμάρχη υπηρεσίας νυχτερινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου 2023, τον Βασίλειο Σαμαρά, ο οποίος είχε μεταχθεί στον ΟΣΕ και είχε αναλάβει καθήκοντα σταθμάρχη μόλις την 26.01.2023, είχε δε εκτελέσει υπηρεσία νυχτερινής βάρδιας μόλις για το διάστημα από 26.01.2023 έως και 31.01.2023, όχι όμως μόνος, αλλά από κοινού και με παρουσία έμπειρου σταθμάρχη, ο οποίος και τον επόπτευε-καθοδηγούσε και συνεπώς, δεν είχε αποκτήσει ακόμη τη δέουσα και προσήκουσα εμπειρία ως προς τη διαχείριση της κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών».

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται επιπλέον ότι η επιλογή να τοποθετηθεί μόνος, ο Βασίλης Σαμαράς, στον τρίτο μεγαλύτερο σταθμό της Ελλάδας, έγινε από τον Πρώην Επιθεωρητή ενώ γνώριζε τις ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας και την ανύπαρκτη τηλεδιοίκηση.

«Στις 28.02.2023 παρόλο που λόγω της υπηρεσίας και του επαγγέλματός του ήταν υπόχρεος να καταβάλει ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή, από αμέλεια, συνισταμένη στην έλλειψη προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, προκάλεσε σωματική βλάβη άλλων, όντας υπεύθυνος για την κατανομή βαρδιών του προσωπικού κυκλοφορίας και την κατάρτιση του προγράμματος των υπηρεσιών των εκτελούντων υπηρεσία στο Σ.Σ Λάρισας, σταθμαρχών, από αμέλεια, ήτοι από έλλειψη της προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις», αναφέρει το κατηγορητήριο.

Ο πρώην Επιθεωρητής του ΟΣΕ που είχε μάλιστα προφυλακιστεί, είχε ισχυριστεί στην απολογία του ότι είχε επισημάνει τις ελλείψεις προσωπικού αναφέροντας:

«Με δικές μου ενέργειες στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μου και δη κατόπιν πρότασής μου στη Διεύθυνση Κυκλοφορίας, πραγματοποιήθηκε αλλαγή των υφιστάμενων ωραρίων, ως εξής: Από 06:00-14:30σε 06:00-15:00 ,από 14:00-22:30 σε 14:00-23:00 από 22:00-06:30 σε 22:00-07:00».

Ενώ έριξε την ευθύνη σε όλους τους άλλους:

«Ο χειρισμός του σταθμάρχη, η μη τήρηση του ωραρίου από τους έτερους δύο σταθμάρχες και η παράλειψη του πρώτου μηχανοδηγού, του δεύτερου μηχανοδηγού που ευρισκόταν εκεί αλλά και του προϊστάμενου του τρένου να επικοινωνήσουν με τον σταθμάρχη της Λάρισας άμα την είσοδο τους στη γραμμή καθόδου, ως όφειλαν, σκιαγραφούν το σκηνικό της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών. Με τα αντικειμενικά δεδομένα, γίνεται αντιληπτό ότι ουδέποτε προέβη σε χάραξη πορείας για να ασφαλίσει την αμαξοστοιχία σε ευθεία γραμμή».