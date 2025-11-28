Συνεχίζεται σήμερα (28/11) στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη για την διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών.

Πρόκειται για την υπόθεση με την μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου ξεκίνησε την πορεία της η εμπορευματική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και για την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκους τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα.

Ποιοι κατηγορούνται

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση για τα εγκλήματα της υπεξαγωγής εγγράφων κατ’ εξακολούθηση, απείθειας, ηθικής αυτουργίας σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και ηθική αυτουργία σε απείθεια είναι δύο πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της Interstar Security.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» υπάρχει διάταξη του διευθύνοντα του Πρωτοδικείου Λάρισας, σύμφωνα με την οποία ο αριθμός των ακροατών περιορίζεται στα 45 άτομα. Οι συνήγοροι των συγγενών προχώρησαν σε αίτημα να αλλάξει αυτή η διάταξη, καθώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την εξέλιξη της διαδικασίας.