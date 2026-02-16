Νέα εξέλιξη στην υπόθεση των εκταφών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, καθώς η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, με έγγραφο της Προϊσταμένης, ζητά από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες να απαντήσουν σε ποια εργαστήρια εντός Ελλάδος, αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι εξειδικευμένες εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κυρία Παπαϊωάννου, στην παραγγελία της προς τους δικαστικούς πραγματογνώμονες, ζητά να απαντήσουν σε ποια εργαστηριακά κέντρα εντός της ελληνικής επικράτειας, σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν τις εργαστηριακές, τοξικολογικές και βιοχημικές, εξετάσεις μετά τις εκταφές θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Για το θέμα των εκταφών, η Μαρία Καρυστιανού είχε δηλώσει την Παρασκευή (13/2):

«Και έρχεται πέντε μήνες μετά, η κυρία Παπαϊωάννου, να μας πει ότι δεν τα είδε καν, και ότι ουσιαστικά πρώτο μέλημά της είναι να καθίσει να δει αν θα βρει εργαστήρια εδώ, τα οποία όλα έχουν ανακοινώσει ότι δεν μπορούν να γίνουν οι ειδικές εξετάσεις. Είναι όλες οι εξετάσεις που πρέπει να γίνουν τώρα, τρία χρόνια μετά, τοξικολογικές, αλλά και τα εργαστήρια που μπορούν να κάνουν αυτές τις πολύ εξειδικευμένες εξετάσεις, ακριβώς διότι μετά το πέρας τόσου και τόσου μεγάλου χρονικού διαστήματος δεν μπορούν εύκολα να ανευρεθούν αυτά που πρέπει να ελεγχθούν, με αποτέλεσμα να είναι περιορισμένος ο αριθμός των εργαστηρίων στα οποία μπορούμε να απευθυνθούμε. Αυτά τα έχει στα χέρια της η κυρία Παπαϊωάννου και μας κοροϊδεύει. Άρα αυτό καθυστερεί και τις εκταφές. Φανταστείτε λοιπόν, τρία χρόνια μετά, πόσο φοβούνται για το τι θα αποκαλύψουν τα οστά των παιδιών μας».

Με την τελευταία εξέλιξη και το αίτημα της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας να προσδιοριστούν τα εργαστήρια, μέσα στην ελληνική επικράτεια, όπου σχεδιάζεται να γίνουν εξετάσεις μετά τις εκταφές θυμάτων που θα αποφασιστούν από τις οικογένειές τους, η κατάσταση μοιάζει να περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, δεδομένης της επιθυμίας του Συλλόγου Θυμάτων να γίνουν οι απαιτούμενες εξετάσεις σε εργαστηριακά κέντρα του εξωτερικού.