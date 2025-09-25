Ρεπορτάζ: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Υπόμνημα αντιρρήσεων κατέθεσε πριν από λίγο ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος της Βασιλικής Χλωρού η οποία σκοτώθηκε στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.

Με το υπόμνημα που, όπως αναφέρει, αποτελεί και μηνυτήρια αναφορά κατά όλων των εμπλεκομένων δικαστικών λειτουργών που εμπλέκονται σε παραλείψεις της κύριας ανάκρισης, ζητάει την εκταφή της συζύγου του, τη συνέχιση της ανακριτικής διαδικασίας και την εξαίρεση του συνόλου των δικαστικών λειτουργών που έχουν εμπλακεί έως τώρα στη διαχείριση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στη «Ζούγκλα» ο δικηγόρος του κου Κωνσταντινίδη Γιώργος Ηλιόπουλος, ζητούν το Συμβούλιο Εφετών να ορίσει άλλους ανακριτές που θα περατώσουν το έργο της κύριας ανάκρισης, καλύπτοντας τα κενά και απαντώντας στα σημαντικά ερωτήματα που έχει αφήσει αναπάντητα ο Εφέτης Ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κρίσιμο σημείο στη διεκδίκηση τους είναι ότι δεν έχουν απαγγελθεί οι σωστές κατηγορίες, με βασική τη μη ύπαρξη της κατηγορίας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Όπως μας ανέφερε, «αν ξεκινήσει η δίκη, δεν υπάρχει τρόπος αναβάθμισης των κατηγοριών. Γι αυτό είναι κρίσιμο η Κύρια Ανάκριση να απαντήσει στα αιτήματά μας που έμειναν αναπάντητα, στις υποβλητικές αναφορές των τεχνικών μας συμβούλων που επίσης έμειναν αναπάντητες και να απαγγελθεί το σωστό κατηγορητήριο».

Στο υπόμνημα αντιρρήσεων που αριθμεί 193 σελίδες, καταγράφεται το πλήρες ιστορικό της υπόθεσης και τα κενά που άφησε η ανακριτική διαδικασία με παράλογες και παράνομες –σύμφωνα με τους ίδιους- αποφάσεις.

Το υπόμνημα καταλήγει αναφέροντας τα εξής:

«Για όλους τους παραπάνω λόγους

Επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματος μου ζητώ να γίνει δεκτό το αίτημα συνέχισης της ανακριτικής διαδικασίας προκειμένου να απαντηθούν από την περαιτέρω έρευνα όλα τα ανωτέρω σύμφωνα με το νόμο και ιδίως:

1ον) ποια ακριβώς ουσία αποτέλεσε την αιτία πυρός που προκάλεσε την απανθράκωση 27 θυμάτων και την εξαύλωση της αγνοούμενης, σε δεύτερο χρόνο 4 τουλάχιστον λεπτά μετά την πλήρη ολοκλήρωση του φαινομένου της πυρόσφαιρας και σε απόσταση 100 μέτρων από αυτή,

2ον) που βρέθηκε κάθε σωρός,

3ον) τι και για ποιους μετέφερε το εμπορικό τρένο, δίχως το συγκεκριμένο φορτίο να είναι δηλωμένο,

4ον) ποιος και γιατί ενορχήστρωσε την πλήρη αλλοίωση των στοιχείων και πειστηρίων του εγκλήματος,

5ον) ποιοι δικαστικοί λειτουργοί αμφισβητούν την νοημοσύνη και την αξιοπρέπεια μας και έχουν καταντήσει την ανακριτική διαδικασία θέατρο του παραλόγου ενώ πληρώνονται από τους πολίτες και να τηρούν το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους,

6ον) ποιοι είναι οι αξιωματούχοι της διοίκησης, τα μέλη της κυβέρνησης και οι λοιποί που επιστρατεύτηκαν για να αλλοιώσουν την αλήθεια στα πλαίσια της δράσης της κυβερνητικής εγκληματικής οργάνωσης, ως συνεργοί σε πλήθος αδικημάτων και προτίστως του αδικήματος του άρθρου 134παρ. 2 ΠΚ.

Για να απαντηθούν τα ανωτέρω ζητώ την εξαίρεση του συνόλου των εμπλεκομένων δικαστικών λειτουργών στην έρευνα και την ανάκριση έως σήμερα λόγω της προφανούς αποφυγής εφαρμογής του νόμου και ιδίως των επιταγών των άρθρων 239, 250, 251 ΚΠΔ, όπως αναλύεται ανωτέρω, οπότε η παρούσα αποτελεί και μηνυτήρια αναφορά εναντίον τους, για τα αδικήματα που προαναφέρθηκαν, μεταξύ δε αυτών της παράβασης καθήκοντος, της υπόθαλψης- παρεμπόδισης της Δικαιοσύνης, της κατάχρησης εξουσίας και της έκθεσης των θυμάτων που επιβίωσαν και την διενέργεια τοξικολογικών και όποιων άλλων αναγκαίων εξετάσεων στην σωρό της συζύγου μου, της οποίας την εκταφή ζητώ για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις ως άνω συνημμένες Τεχνικές Εκθέσεις των επιστημονικών και τεχνικών μου Συμβούλων».

Καρυστιανού στη «Ζούγκλα»: Τα ψεύδη του υπουργού Δικαιοσύνης

Η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας στη «Ζούγκλα», ανέφερε ότι ο εμπαιγμός των συγγενών συνεχίστηκε με τις ψευδείς δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, όπου υποστήριξε ότι επί 2,5 χρόνια δεν υπήρξε ποτέ από συγγενείς αίτηση εκταφής για ταυτοποίηση DNA.

Σύμφωνα με τα όσα μας ανέφερε, η ίδια είχε κάνει αίτηση εκταφής για ταυτοποίηση της σορού της κόρης της Μάρθης στην εισαγγελία της Λάρισας. Η αίτηση απορρίφθηκε και επανήλθε στις αρχές του περασμένου Ιουλίου κάνοντας πάλι αίτηση στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει ταφεί η Μάρθη. Και πάλι η αίτηση απορρίφθηκε.

Όπως αναφέρει στη «Ζούγκλα» η Μαρία Καρυστιανού, «είναι προφανές ότι είχε δοθεί γραμμή σε όλες τις εισαγγελίες. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ποτέ δεν απορρίπτονται αιτήματα εκταφής για ταυτοποίηση DNA».

Επιπλέον, όπως μας ανέφερε, άλλες δύο αιτήσεις εκταφής για ταυτοποίηση DNA της σορού του γιου του είχε καταθέσει ο Παύλος Ασλανίδης. Χθες 25/9 κατέθεσε και τρίτη.

Η πρώτη είχε κατατεθεί στα τέλη του 2024 και η δεύτερη το καλοκαίρι του 2025. Και οι δύο απορρίφθησαν.

Άλλη αίτηση εκταφής είχε καταθέσει ο Χρήστος Τιλκερίδης, πατέρας του 23χρονου Άγγελου που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών. Η αίτηση είχε κατατεθεί στις 18/12/2024. Του απάντησαν αρνητικά… 7 μήνες και 13 μέρες μετά.

Ματζουράνης στη «Ζούγκλα»: «Η εκταφή και η εξέταση είναι μια απλή και γρήγορη διαδικασία»

Επικοινωνήσαμε με τον δικηγόρο του Παύλου Ασλανίδη, Γιάννη Ματζουράνη, ο οποίος κατέθεσε χθες την τρίτη κατά σειρά αίτηση εκταφής. Όπως μας ανέφερε, «είναι εντελώς παράλογη η άρνηση των δικαστικών αρχών. Η εκταφή είναι μία διαδικασία που διαρκεί 2-4 ώρες. Λαμβάνονται τα δείγματα και στέλνονται σε εξουσιοδωτημένα εργαστήρια, τα οποία μπορούν να βγάλουν αποτελέσματα DNA, καθώς και τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, μέσα σε 15 μέρες. Έχουμε καταθέσει την πρώτη αίτηση από τα τέλη του 2024. Σε τι θα καθυστερούσε την διαδικασία της ανάκρισης η εκταφή. Είναι προφανές ότι φοβούνται πως θα προκύψουν νέα στοιχεία»