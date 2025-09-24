Nέο αίτημα εκταφής του γιου του, Δημήτρη, κατέθεσε μέσω του συνηγόρου του ο Παύλος Ασλανίδης ενώπιον της διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας, προέδρου Εφετών, κ. Μαρίας Λιάνου, στα χέρια της οποίας βρίσκεται η δικογραφία.

Σημειώνεται πως ο Παύλος Ασλανίδης, έχασε τον γιο του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Με το νέο αίτημα ζητά εκταφή των τεμαχίων του σώματος του γιου του για να γίνει έλεγχος DNA στα πέντε «ορφανά» τεμάχια εκ των οκτώ, που ερρίφθησαν στο φέρετρο, δεδομένου ότι έλεγχος DNA έχει γίνει μόνο στα τρία εξ αυτών». Επίσης, στην ίδια αίτηση ζητείται να διενεργηθούν οι αναγκαίες βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που παρανόμως δεν έγιναν, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό αίτημα, «η αιτούμενη ανακριτική πράξη είναι απολύτως αναγκαία για τη διακρίβωση των αιτιών θανάτου του υιού μου, αφού δεν έλαβαν χώρα οι δέουσες εξετάσεις. Είναι ηθικώς και νομικώς επιβεβλημένο να διενεργηθεί η αιτούμενη ανακριτική πράξη για να αναζητηθούν και να ανευρεθούν τα αίτια του θανάτου του υιού μου έτσι ώστε να μην υπάρχουν οιεσδήποτε αμφιβολίες και σκιές ότι κάποιοι φοβούνται την αλήθεια ή άλλως το ενδεχόμενο να αποκαλυφθεί αποδεικτικό στοιχείο, που θα ανατρέψει το ευθύς εξαρχής υιοθετηθέν κυβερνητικό αφήγημα, το οποίο και απεδέχθη μάλλον αβασανίστως ο εφέτης ανακριτής, κ. Σωτήριος Μπακαΐμης, δι’ ο και επικεντρώθηκε η όλη ανάκριση στη θεμελίωση του ενδεχόμενου ανθρώπινου λάθους σε συνδυασμό με την πρόκληση πυρόσφαιρας εκ της ανάφλεξης ελαίων σιλικόνης μετά τις εκκενώσεις ηλεκτρικών τόξων, χωρίς να εξετάσει εξαντλητικώς όλες τις άλλες πιθανές αιτίες για να καταλήξει σε ένα πλήρες και κατά το μάλλον ή ήττον στέρεο συμπέρασμα».

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Παύλου Ασλανίδη, Γιάννης Μαντζουράνης, υπέβαλε την αίτηση στη δικαστική λειτουργό που έχει πλέον την αρμοδιότητα να κρίνει και να αποφασίσει για το αίτημά του εντολέα του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Ασλανίδης έχει ήδη υποβάλει δύο αιτήματα εκταφής κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, τα οποία απορρίφθηκαν.