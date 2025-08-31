Λίγες ημέρες πριν κλείσει η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών και συγκεκριμένα στις 26 Αυγούστου, ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου, πέρασε το κατώφλι του Εφέτη Ανακριτή Λάρισας προκειμένου να καταθέσει.

Ήταν ο 143ος μάρτυρας και έδωσε στοιχεία για την πορεία του πορίσματος της Επιτροπής και το συμπέρασμα ότι δεν ευθύνονται τα έλαια σιλικόνης για την πυρόσφαιρα, αλλά και για την πορεία προς την παραίτησή του, μετά το αλαλούμ με τα ξένα πανεπιστήμια, η οποία υποβλήθηκε όπως τονίζει, για λόγους ευθιξίας.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει λέξη, λέξη τα όσα ισχυρίστηκε στη δικαστική αρχή ο κ. Παπαδημητρίου.

«Όλο το κεφάλαιο για την πυρόσφαιρα έχει γραφτεί από τους κ.κ. Accou – Carpinelli»

Ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ περιγράφει την επιμονή του να διερευνηθεί το δυστύχημα, καθώς όταν συνέβη η Επιτροπή δεν είχε ακόμη συγκροτηθεί. Χαρακτηρίζει ιερό καθήκον την έρευνα από πλευράς τους, επισημαίνοντας ότι «όλο το κεφάλαιο για την πυρόσφαιρα έχει γραφτεί από τους κ.κ. Accou – Carpinelli», συμπληρώνοντας στη συνέχεια:

«Αναφορικά με το ζήτημα της πυρόσφαιρας είχα ζητήσει εξ αρχής, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι πολύ ευαίσθητο θέμα για την ελληνική κοινωνία, αυτό να γίνει από κορυφαία επιστημονικά ιδρύματα της αλλοδαπής και είχα μάλιστα εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του τότε Υπουργού Μεταφορών, ώστε να δοθούν οι σχετικές πιστώσεις. Η θέση των μελών της επιτροπής ήταν ότι αυτή η διερεύνηση θα γίνει από το αμερικάνικο NTSB, που κατέχει φοβερή τεχνογνωσία πάνω στο ζήτημα. Όμως, προς τα τέλη Νοεμβρίου 2024, με ενημέρωσαν ότι το ΝΤSB αρνείται να το αναλάβει γιατί δεν επιτρέπεται από το καταστατικό του και να αποταθούμε στο Ινστιτούτο RISE της Στοκχόλμης».

Ο κ. Παπαδημητρίου ζήτησε στη συνέχεια το ποσό των 10.000 ευρώ από τον Υπουργό Μεταφορών προκειμένου να γίνει η πληρωμή στο Ινστιτούτο.

«Στα τέλη του 2024 έστειλε το πόρισμά του, το οποίο αν και δεν είμαι ειδικός, καταλάβαινα ότι έλεγε πως υπό ειδικές προϋποθέσεις η πυρόσφαιρα μπορεί να οφείλεται στα έλαια σιλικόνης των μετασχηματιστών και ζητούσε να γίνει περαιτέρω διερεύνηση».

Είναι η χρονική στιγμή όπου ο κ. Παπαδημητρίου ακούει από τα δύο μέλη της Επιτροπής ότι έχουν στα χέρια τους γνωμάτευση από το Πανεπιστήμιο της Πίζας.

«Με ενημέρωσαν ότι δεν έμειναν ικανοποιημένα από το πόρισμα του Ινστιτούτου και ότι μετά από γνωμάτευση του Πανεπιστημίου της Πίζας, που είχαν εξασφαλίσει χωρίς χρήματα θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο CFD, την οποία παρουσίασαν ως κορυφαία επιστημονική μέθοδο, μη δεχόμενη αμφισβήτησης. Για τη μέθοδο αυτή μου είπαν ότι θα αποταθούν στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης και ζήτησαν να υπογράψω τη σχετική σύμβαση ανάθεσης, όπως και έκανα».

Ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ περιγράφει στην πορεία ότι ζήτησε από συγγενείς θυμάτων να συνδράμουν με τους δικούς τους εμπειρογνώμονες στην έρευνα και έτσι γνωρίζει τον Κώστα Λακαφώση, που στη συνέχεια είχε τακτική επικοινωνία με τους κ.κ. Accou – Carpinelli.

«Σε επισήμανσή μου ότι αυτό ίσως δημιουργούσε θέματα λόγω της ιδιότητάς του ως τεχνικού συμβούλου οικογένειας θύματος, μου απάντησαν ότι αυτό προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία».

Η ύπαρξη εύφλεκτου υλικού

«Γίνεται μία παρουσίαση από τους Έλληνες, μέλη της Επιτροπής, του προσχεδίου του πορίσματος, στο οποίο αναφέρεται η ύπαρξη εύφλεκτου υγρού άγνωστης προέλευσης, βάρους 4.5 με 5 τόνους στο συμβούλιο του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Και τα πέντε μέλη του Συμβουλίου ζητήσαμε επιμόνως από την επιτροπή να μας το στοιχειοθετήσει δεδομένου ότι η έκθεση της Στοκχόλμης που είχαμε δεν κατέληγε σε κάτι τέτοιο, ενώ η έκθεση της Γάνδης δεν είχε ακόμα κοινοποιηθεί σε εμάς. Τότε, για πρώτη φορά, μας είπαν ότι ο κ. Λακαφώσης είχε συνάψει σύμβαση με τον ERA ως εξωτερικός εμπειρογνώμονας και ότι μέλη της ΕΔΑΠΟ είχαν κάνει προσομοιώσεις μέσω της μεθόδου CFD, τις οποίες απέστειλαν στη Γάνδη για να ελέγξει την ορθότητά τους».

Το επιθετικό e-mail

Η επιτροπή, σύμφωνα με την κατάθεση, αντιδρά και τότε:

«Ο κ. Accou έστειλε ένα επιθετικό e-mail στον κ. Καπετανίδη το οποίο μου κοινοποιήθηκε, το οποίο έλεγε ότι δεν θα δεχθεί καμία παρέμβαση στο έργο της επιτροπής και αν συνέχιζαν τα μέλη του Συμβουλίου να αντιδρούν στα συμπεράσματά του θα σταματούσε τη διερεύνηση και θα κατήγγειλε τη στάση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Συναισθανόμενος το βάρος αυτής της απειλής, ενημέρωσα τον Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος μου είπε ότι δεδομένου ότι το πόρισμα γράφεται από την Επιτροπή, δεν είχα κανένα λόγο εγώ ή τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου, ακόμη και αν είχαμε διαφορετική άποψη, να παρέμβουμε στο έργο της Επιτροπής. Η άποψη που είχαν ως τότε – και μου είχαν εκφράσει προφορικά – ήταν ότι υπήρχε κάποιο παράνομο φορτίο στο τρίτο συνολικά βαγόνι της εμπορικής αμαξοστοιχίας».

Η δημοσιοποίηση των βίντεο

Ο κ. Παπαδημητρίου αναφέρεται στην κατάθεσή του και στα βίντεο από την πορεία του εμπορικού τρένου.

«Όταν δημοσιοποιήθηκε το βίντεο της Λεπτοκαρυάς και τους είπα ότι δεν βλέπω κάποιο φορτίο, μου είπαν ότι αν το αναλύσει κανείς καλά, φαίνεται μια σκιά. Όταν στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκαν τα βίντεο που έδειχναν το τρένο λίγο πριν το δυστύχημα, χωρίς παράνομο φορτίο και τους είπα ότι μετά από αυτό θα έπρεπε να μην συμπεριλάβουμε στο πόρισμα το κεφάλαιο για την πυρόσφαιρα, πριν την πιστοποίηση των βίντεο και το πόρισμα του ΕΜΠ, μου είπαν ότι δεν πίστευαν ότι αυτά τα βίντεο είναι γνήσια και ότι δεν υπήρχε λόγος να περιμένουμε το πόρισμα του κ. Καρώνη».

Η ενημέρωση στον Υπουργό

«Τον Φεβρουάριο ζητήσαμε να ενημερώσουμε και το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο αρνήθηκε, αλλά μας δέχθηκε ανεπίσημα ο Υπουργός Μεταφορών. Στη συνάντηση αυτή ο κ. Accou είπε στον Υπουργό ότι υπάρχουν ακλόνητα στοιχεία τα οποία δείχνουν την κατά πάσα πιθανότητα ύπαρξη παράνομου φορτίου, ενώ παράλληλα είπε ότι δεν αποκλείει ο ERA το ενδεχόμενο να σταματήσει τη λειτουργία του ελληνικού σιδηροδρόμου ως μη ασφαλή αν δεν γίνουν αυτά που πρέπει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».

Ο κ. Παπαδημητρίου αναφέρεται στη συνέχεια της κατάθεσής του στις αντιδράσεις του κ. Accou, όταν η Hellenic Train ζητούσε τα πορίσματα για την ύπαρξη παράνομου φορτίου. «Αρνήθηκε να τα δώσει», ισχυρίστηκε και λίγα 24ωρα πριν την παρουσίαση του πορίσματος τους τους αποστέλλεται το τελικό κείμενο:

«Σε αυτό δεν υπήρχε καμία αναφορά σε ανάγκη πιστοποίησής του από κορυφαίο επιστημονικό ίδρυμα, αναφορικά με τα αίτια της πυρόσφαιρας. Μάλιστα ο κ. Αccou, μετά από σχετική ερώτησή μου αν θα έπρεπε να αναβάλλουμε τη δημοσιοποίηση του κεφαλαίου αυτού, μου τόνισε ότι ήταν απόλυτα βέβαιος μετά την έκθεση του καθηγητή Κωνσταντόπουλου και δεν χρειαζόταν καμία αναβολή».

Στην κατάθεσή του υπάρχει και ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο:

«Όταν του ζητήσαμε ομόφωνα να δημοσιοποιηθούν μαζί με το πόρισμα οι εκθέσεις Πίζας, Γάνδης και οι αναλύσεις CFD και το πόρισμα του RISE, αρνήθηκε, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο αποδυναμώνει το πόρισμα και αυτό θα γίνει μόνο αν ζητηθεί από τις δικαστικές αρχές».

Ο κ. Παπαδημητρίου ανακαλύπτει, όπως λέει στη συνέχεια, ότι οι προσομοιώσεις είναι στα χέρια του Κώστα Λακαφώση γιατί ήταν… πνευματική ιδιοκτησία του, ενώ δέχεται και μήνυμα από τον Αccou ότι υποσκάπτει το πόρισμα.

Λίγες εβδομάδες μετά, το Πανεπιστήμιο της Πίζας ζητά να βγει η αναφορά σε αυτούς από το πόρισμα, αναφέροντας ότι υπήρχε μόνο μία ανεπίσημη αλληλογραφία με τον κ. Accou. Aκολούθησε και το Πανεπιστήμιο της Γάνδης και επικρατεί το απόλυτο αλαλούμ.

«Είχα ετοιμάσει σχετική επιστολή καταγγελίας προς τον ΕRA, σε συνεννόηση με τα λοιπά μέλη του συμβουλίου, που δεν γνωρίζω αν απεστάλη μετά την παραίτησή μου».