Σε ένα πόρισμα 94 σελίδων, το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής δίνει απαντήσεις στο βασικό ερώτημα του Εφέτη Ανακριτή, για το αν υπήρξε έκρηξη στην τραγωδία των Τεμπών.

Οι αξιωματικοί που ερεύνησαν τον χώρο των συντριμμιών των δύο τρένων στο Κουλούρι, τον περασμένο Μάρτιο και με καθυστέρηση δύο ετών, παρέδωσαν τα συμπεράσματά τους την περασμένη εβδομάδα και ήταν το τελευταίο πόρισμα που δόθηκε στον Εφέτη Ανακριτή, αποκλείοντας επί της ουσίας το ενδεχόμενο της έκρηξης.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει για πρώτη φορά τα συμπεράσματα του κλιμάκιου της Πυροσβεστικής.

Για την πρώτη ηλεκτράμαξα του εμπορικού τρένου αναφέρουν: «Από τη γενική μακροσκοπική εικόνα του συνόλου των συντριμμιών της 1ης Η/Α παρατηρείται εκτεταμένη στρέβλωση – παραμόρφωση από τη σύγκρουση, αλλά απουσία ιχνών έντονης καύσης. Ακόμη και συνθετικά τμήματα (π.χ. καλωδιώσεις) δεν έχουν αλλοιωθεί – καταστραφεί – καεί. Από τις εναέριες θερμικές απεικονίσεις, είναι εμφανές πως για κάποιο διάστημα λάμβανε χώρα μετριασμένης/σταθερής συγκριτικά έντασης εστία στον χώρο που κατέληξε ο κύριος όγκος των συντριμμιών της 1ης εμπορευματικής Η/Α, χωρίς όμως να έχει συνδυασμό χαρακτηριστικών έντασης και διάρκειας έκθεσης στα μεταλλικά και λοιπά μέρη της Η/Α αυτής, ώστε να προκαλέσει αλλοιώσεις που να συνάδουν με πυρκαγιά ή έκρηξη οφειλόμενη σε βίαιη ανάφλεξη, εκτόνωση ή έκρηξη», όπως ερωτάται.

Για τη δεύτερη ηλεκτράμαξα του εμπορικού τρένου, το κλιμάκιο της Πυροσβεστικής κατέληξε ότι: «Η Η/Α αυτή παρουσιάζει συγκριτικά με την πρώτη μικρότερης έκτασης στρεβλώσεις – παραμορφώσεις, εντούτοις και σε αυτή η γενική εικόνα είναι ολικής καταστροφής από τις συνέπειες της σύγκρουσης, εμπροσθίως με την έτερη εμπορευματική Η/Α και οπισθίως με τις ακολουθούσες φορτάμαξες και τα μεταφερόμενα φορτία επί αυτών».

Στο πόρισμα για τη δεύτερη ηλεκτράμαξα παρατίθενται φωτογραφίες ακόμα και από το εσωτερικό της, κατά τη διάρκεια της αυτοψίας και επισημαίνεται ότι: «Φέρει εκτεταμένες στρεβλώσεις συνεπεία της σύγκρουσης σε βαθμό καταστροφικό, δεν φέρει όμως σημεία – ίχνη καύσης ή αλλοιώσεις – αποτελέσματα έκθεσης σε συνθήκες πυρκαγιάς στο σύνολο των τμημάτων που εντοπίστηκαν. Λήψεις και δείγματα προς ανάλυση, μάλιστα, πάρθηκαν και από το εσωτερικό, είτε όπου ήταν δυνατή η πρόσβαση στα συντρίμμια ως είχαν, είτε διανοίγοντας περαιτέρω με συνδρομή διασωστικού εξοπλισμού του Π.Σ. ώστε να παρθούν αντίστοιχα δείγματα προς ανάλυση και από σημεία που ήταν περισσότερο προφυλαγμένα (συγκριτικά) από τα καιρικά φαινόμενα. Και από το εσωτερικό απουσιάζουν πλήρως ενδείξεις – επιπτώσεις διεργασιών καύσεως».

Το πόρισμα αναφέρεται στη συνέχεια στην πρώτη φορτάμαξα του εμπορικού τρένου: «Η φορτάμαξα η οποία ακολουθούσε την 2η Η/Α του εμπορευματικού συρμού είναι αυτή που φέρει τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από μορφή παραμορφώσεων από τη σύγκρουση. Στον χώρο του Κουλουριού βρέθηκε σε δύο ξεχωριστά τμήματα με εκτεταμένες στρεβλώσεις. Παρουσιάζει, όπως είναι εμφανές και στο φωτογραφικό υλικό, εκτενέστατη παραμόρφωση του οργανισμού της ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης».

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ερεύνησαν και την επιβατική αμαξοστοιχία. Για το βαγόνι Νο 2 αναφέρουν: «Παρουσιάζει στρεβλώσεις – παραμορφώσεις από τη σύγκρουση. Παράλληλα, έχει εκτεθεί κυρίως η μία της πλευρά, εξωτερικά σε συνθήκες πυρός, αλλά επίσης έχει καταστραφεί ολοσχερώς από πυρκαγιά και εσωτερικά. Από τις παρατηρήσεις αυτές συνάγεται πως η πυρκαγιά ήταν σημαντικής βιαιότητας, υπό την έννοια έντασης και διάρκειας, όχι όμως εκρηκτικής φύσεως».

Στις παρακάτω φωτογραφίες εντοπίζονται «σημάδια» από πυρκαγιά, αλλά όχι εκρηκτικής φύσεως:

Φωτογραφίες από την επιβατάμαξα Νο. 2, που κάηκε ολοσχερώς εσωτερικά:

Η επιβατάμαξα Νο. 3: