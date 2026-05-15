Η Μαρία Καρυστιανού παρέμεινε περίπου μια ώρα, στο γραφείο του Ηλία Γιαρένη, Aρεοπαγίτη – Aνακριτή του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου που χειρίζεται την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, καταθέτοντας ως υποστηρίζουσα την κατηγορία σε βάρος του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Η κ. Καρυστιανού προσερχόμενη το πρωί στον Άρειο Πάγο είπε ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην υπουργό, ο οποίος διώκεται για παράβαση καθήκοντος.

«Θα ζητήσουμε αναβάθμιση κατηγοριών. Δεν είναι δυνατόν μετά τον θάνατο 57 ανθρώπων να κατηγορείται ο Κώστας Καραμανλής για παράβαση καθήκοντος. Το άρθρο 86 του Συντάγματος λειτουργεί σαν κολυμβήθρα του Σιλωάμ. Ο πρώην υπουργός όχι μόνο δεν διασφάλισε την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου, αλλά αδιαφόρησε πλήρως για την ανθρώπινη ζωή και ουσιαστικά εν πλήρη συνείδηση αποδέχθηκε την πιθανότητα θανάτου που δυστυχώς συνέβη στα Τέμπη. Η ελληνική δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών δεν έχει δείξει το καλύτερο πρόσωπό της», ανέφερε σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους έξω από τον Άρειο Πάγο.

