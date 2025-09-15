Ρεπορτάζ: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Για σοβαρά ζητήματα που δεν ερευνήθηκαν στην υπόθεση, κάνει λόγο ο Σύλλογος συγγενών των θυμάτων του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών, ο οποίος το μόνο που δεν περίμενε ήταν να κλείσει η Κύρια Ανάκριση στο τέλος του Αυγούστου, χωρίς να έχουν απαντηθεί όσα έχουν θέσει οι τεχνικοί σύμβουλοι των οικογενειών, με τεχνικές τους εκθέσεις προς τον ειδικό Εφέτη Ανακριτή Σωτήρη Μακαΐμη.

Αυτές οι τεχνικές εκθέσεις που είχε στα χέρια του ο Ανακριτής της υπόθεσης εδώ και μήνες, συνοδεύθηκαν από υποβλητικές αναφορές στις οποίες όφειλε να απαντήσει ή να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο δεν χρήζουν διερεύνησης. Αντί τούτου, έκλεισε την υπόθεση χωρίς ουδεμία απάντηση ή εξήγηση.

Μετά τις κινητοποιήσεις που έγιναν σε δεκάδες πόλεις της Ελλάδος, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών, αποτελώντας μία παλλαϊκή διαμαρτυρία, για αυτό ακριβώς το γεγονός, η «Ζούγκλα» ερευνά το κατά πόσον οι καταγγελίες των ανθρώπων που περίμεναν να «χυθεί άπλετο φως» (σύμφωνα με την υπόσχεση του Πρωθυπουργού), βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα.

Μιλήσαμε με τον ειδικό πραγματογνώμονα Βασίλη Κοκοτσάκη, τον επιστήμονα πληροφορικής Federico Carrasco και τον δικηγόρο συγγενών των θυμάτων Γιώργο Ηλιόπουλο, προκειμένου να δούμε αν πράγματι -όπως καταγγέλλουν- υπάρχουν σημαντικά ζητήματα ανοιχτά, που έχρηζαν διερεύνησης, προτού ο Ανακριτής κλείσει τη διαδικασία.

Και οι τρεις, μας μίλησαν για τεχνικές εκθέσεις και υποβλητικές αναφορές που υπάρχουν στα χέρια του Ανακριτή και δεν έχουν απαντηθεί. Κάποιες μάλιστα από αυτές κατατέθηκαν στα τέλη Ιουλίου, αποκαλύπτοντας απίστευτες πτυχές της υπόθεσης, που θα ταίριαζαν σε σενάριο δικαστικού θρίλερ.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφουν οι τεχνικοί σύμβουλοι στις εκθέσεις τους, τα ζητήματα που δεν απαντήθηκαν αφορούν:

– Σε εκατοντάδες διαγραφές αρχείων από τους σέρβερ της INTERSTAR, κατά την ημέρα της κατάσχεσής τους από τα γραφεία της εταιρείας,

-Σε διαγραφές που συνεχίστηκαν όταν αυτοί οι σέρβερ ήταν στα χέρια των Αρχών,

-Στην πιστότητα των βίντεο της εταιρείας που έχουν κατατεθεί στον Ανακριτή και το κατά πόσον αυτά καταγράφουν πράγματι την εμπορική αμαξοστοιχία του δυστυχήματος,

-Στη δημοσίευση τριών νέων βίντεο σε ιστότοπο, που, σύμφωνα με τις καταγγελίες των τεχνικών συμβούλων, με βάση την έκθεση της ΔΕΕ, έχουν διαγραφεί και δεν έχει πάρει στα χέρια του ο Ανακριτής,

-Στα ευρήματα της Anubis τα οποία ακόμα δεν έχουν εξεταστεί,

-Στις θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν εντός των βαγονιών, και στο κατά πόσον αυτές δικαιολογούν φωτιά από έλαια σιλικόνης,

– Στην ταυτοποίηση των ατόμων που έχουν καταγραφεί να συλλέγουν και να απομακρύνουν ύποπτα αντικείμενα από τις γραμμές, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης,

– Σε πολλά ακόμα επιμέρους θέματα που θα αρκούσε μια απλή ανάθεση ταυτοποίησης ή πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να διασαφηνιστούν.

Ρωτούμε επίμονα και τους τρεις αν έχει συμβεί κάτι από τα δύο αυτονόητα που περιμένει ο ελληνικός λαός από τη Δικαιοσύνη, προκειμένου να ξεκαθαριστεί τι πραγματικά συνέβη και τι όχι, την τραγική νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, που στοίχισε τη ζωή 57 συνανθρώπων μας. Αν δηλαδή έχει διατάξει ο Ανακριτής περαιτέρω διερεύνηση για τα ευρήματα των τεχνικών τους εκθέσεων, ή αν έχουν κληθεί από τη Δικαιοσύνη με την κατηγορία της διάδοσης ψευδών ειδήσεων ή της προσπάθειας παραπλάνησης της ανακριτικής διαδικασίας.

Στα παρακάτω βίντεο θα δείτε τις απαντήσεις τους.

Στο πρώτο μέρος της έρευνάς μας μιλάμε με τον επιστήμονα πληροφορικής με εξειδίκευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Πολυμέσα, την Κυβερνοασφάλεια και το Metaverse, Federico Carrasco, σχετικά με τα όσα εντοπίστηκαν από την τεχνική του ομάδα για τα βίντεο της INTERSTAR, καθώς και για τις απίστευτες διαγραφές από τους σέρβερ της εταιρείας, κατά την ημέρα της κατάσχεσης.

Δείτε το βίντεο:

Στο δεύτερο μέρος, μιλάμε με τον ειδικό πραγματογνώμονα και τεχνικό σύμβουλο οικογενειών θυμάτων Βασίλη Κοκοτσάκη, καθώς και με τον συγγενή τραυματία του δυστυχήματος και δικηγόρο οικογενειών θυμάτων Γιώργο Ηλιόπουλο, για τα επιπλέον σοβαρά ζητήματα που δεν «ακούμπησε» η Ανάκριση.

Δείτε το βίντεο:

Νέο ρεκόρ της ελληνικής Δικαιοσύνης

Κατόπιν των όσων καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων και οι τεχνικοί τους σύμβουλοι για την ολιγωρία της ελληνικής Δικαιοσύνης, σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, Λάμπρος Τσόγκας, διαβίβασε στον Πρόεδρο Εφετών Λάρισας την πρότασή του που καταγράφεται σε 996 σελίδες.

Κατάφερε δηλαδή να σημειώσει παγκόσμιο ρεκόρ, άξιο να απασχολήσει το βιβλίο Γκίνες, καθώς μέσα σε μία εβδομάδα, από τις 8 Σεπτεμβρίου που παρέλαβε επισήμως την ογκωδέστατη δικογραφία των 60.000 σελίδων για τα Τέμπη, πρόλαβε να τη μελετήσει ολόκληρη, να δει τις τεχνικές εκθέσεις, να καταλάβει το περιεχόμενό τους και γιατί δεν έχουν απαντηθεί αλλά και να συντάξει την πρότασή του, που εκτείνεται σε 996 σελίδες.

Και κάτω από αυτές τις συνθήκες προφανούς κοροϊδίας, καλούνται οι άνθρωποι που θέλουν να μάθουν ποιοι ευθύνονται για τον θάνατο των παιδιών τους και πώς ακριβώς αυτά έφυγαν από τη ζωή, να έχουν εμπιστοσύνη ότι η Δικαιοσύνη θα ρίξει «άπλετο φως» στην υπόθεση …