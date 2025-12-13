Συνεχίζεται η παράδοση στους διαδίκους, κατηγορούμενους και υποστηρίζοντες την κατηγορία, του κλητηρίου θεσπίσματος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη εν όψει της μεγάλης δίκης που ξεκινά στις 23 Μαρτίου του 2026 σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο ΓΑΙΑΠΟΛΙΣ (πρωην ΤΕΙ Λάρισας).

Συνολικά οι σελίδες του κλητηρίου θεσπίσματος μαζί με τη λίστα των μαρτύρων και τα αναγνωστέα έγγραφα ξεπερνούν τις 1200. Οι μάρτυρες φτάνουν τους 352 εκ των οποίων οι 230 είναι μάρτυρες προς υποστήριξη της κατηγορίας και 122 μάρτυρες που κατέθεσαν στον εφέτη ανακριτή όπως πραγματογνώμονες, ιατροδικαστές, στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ κτλ.

Να σημειωθεί πως στη λίστα των μαρτύρων δεν συμπεριλαμβάνονται τεχνικοί σύμβουλοι συγγενών θυμάτων όπως ο κ. Βασίλης Λακαφώσης και ο κ. Βασίλης Κοκοτσάκης. Αντίθετα στους μάρτυρες βρίσκονται οι πραγματογνώμονες που ετοίμασαν την πρώτη δικαστική πραγματογνωμοσύνη το καλοκαίρι του 2023, οι καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Καρώνης και Τσακιρίδης για τις δικαστικές τους πραγματογνωμοσύνες σχετικά με τα έλεια σιλικόνης και τις παραμορφώσεις των βαγονιών αλλά και ο συνεργάτης του ΑΠΘ Κωνσταντίνος Πασπαλάς που κατέθεσε ως μάρτυρας στον εφέτη ανακριτή την άνοιξη του 2025.

36 οι κατηγορούμενοι

Το υπόλοιπο περιεχόμενο του κλητηρίου θεσπίσματος αφορά τους 36 κατηγορουμένους που αποτέλεσαν ή αποτελούν στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και της Hellenic Train.

Για 33 από τους 36 τους αποδίδεται μεταξύ άλλων η κατηγορία της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών με ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα που επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη. Οι 35 από τους 36 αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή. Μόνο ένα στέλεχος του ΟΣΕ που κατηγορείται για την μετάταξη του σταθμάρχη βαρύνεται αποκλειστικά με το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της υπόθεσης είναι το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας με την κλήρωση για τη σύνθεση του δικαστηρίου να γίνεται αργότερα μέσα στον Φεβρουάριο. Να σημειωθεί πως εκτός από τον εισαγγελέα και τους τρεις τακτικούς δικαστές θα κληρωθούν και οι αναπληρωτές τους όπως και για τον γραμματέα της έδρας καθώς η δίκη εκτιμάται ότι θα κρατήσει τουλάχιστον ένα χρόνο.

Παράλληλες έρευνες και διαδικασίες

Εκτός από την βασική υπόθεση της σύγκρουσης, γύρω από τα Τέμπη όπως είχαμε αναφέρει και σε παλαιότερα ρεπορτάζ “τρέχουν” άλλες τρεις υποθέσεις. Στην Αθήνα από αεροπαγίτες ανακριτές διεξάγεται η ανάκριση για τα πολιτικά πρόσωπα δηλαδή για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τον Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή. Ο πρώτος ερευνάται ως υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό για τον ρόλο του στην υπόθεση των παρεμβάσεων στο χώρο της σύγκρουσης- το γνωστό μπάζωμα- και ο δεύτερος ως υπουργός Μεταφορών και Υποδομών για τη λειτουργία του ΟΣΕ.

Ταυτόχρονα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας είναι σε εξέλιξη η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού με κατηγορούμενους δύο πρώην διευθύνοντες συμβούλους του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της Interstar Security. Το αντικείμενο της συγκεκριμένης δίκης αφορά κατα το κατηγορητήριο την μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες του Εμπορευματικού Σταθμού Θεσσαλονίκης απ’ όπου ξεκίνησε το δρομολόγιο της η εμπορική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023. Επόμενη δικάσιμος ορίστηκε η 19η Δεκεμβρίου. Να σημειωθεί πως η αποδεικτική διαδικασία δεν ξεκίνησε δηλαδή με καταθέσεις μαρτύρων κτλ.

Τέλος είναι σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας για τις εκταφές που ζητούν οικογένειες θυμάτων των Τεμπών. Μέχρι στιγμής ανταποκρίθηκαν θετικά εννιά οικογένειες, καμία από τη Θεσσαλία, και πλέον αναμένεται ο ορισμός από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα των ιατροδικαστών που θα αναλάβουν τη σύνταξη της δικαστικής πραγματογνωμοσύνης μετά τις αναλύσεις των δειγμάτων που θα παρθούν από τις σορούς των θυμάτων. Θυμίζουμε πως τα διερευνώμενα αδικήματα της προκαταρκτικής είναι η παράβαση καθήκοντος και η ψευδής βεβαίωση.

Πηγή: LarissaNet