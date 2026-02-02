Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ συμπληρωματική έκθεση σχετικά με την πυραντοχή των καθισμάτων της επιβατικής αμαξοστοιχίας Intercity 62, η οποία ενεπλάκη στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η έκθεση, η οποία έχει τίτλο «Παράρτημα Θ. Πυραντοχή καθισμάτων, 2 Φεβρουαρίου 2026», επισημαίνει σοβαρές ελλείψεις στην ανθεκτικότητα των καθισμάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων, 29 από τα 57 θύματα είχαν απανθρακωθεί, ενώ υπάρχουν στοιχεία ότι τουλάχιστον 5 άτομα είχαν επιζήσει από τις αρχικές κρούσεις, αλλά δεν μπόρεσαν να διαφύγουν, λόγω της ταχείας εξάπλωσης της φωτιάς.

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι άλλα 2–4 άτομα πιθανώς θα μπορούσαν να ζούσαν αν υπήρχε χρόνος και δυνατότητα διαφυγής.

Πιο συγκεκριμένα στην Έκθεση Διερεύνησης του δυστυχήματος των Τεμπών, σχετικά με την Πυροπροστασία έχουν αναφερθεί τα εξής:

«- Μηχανισμός πρόκλησης τραυματισμών

– 29 από τα 57 θύματα αναφέρονται ως “απανθρακωμένα” στις επίσημες μεταθανάτιες εκθέσεις. Από αυτά τα 29 θύματα (+1 για συνολικά 30 αν συμπεριλάβουμε το 57ο αγνοούμενο άτομο), υπάρχουν αρκετά στοιχεία που υποστηρίζουν τη διαπίστωση ότι 5 άτομα είχαν επιζήσει από τις αρχικές κρούσεις, αλλά δεν μπόρεσαν να διαφύγουν ενώ η φωτιά εξαπλώθηκε προς την παγιδευμένη θέση τους. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις που υποστηρίζουν την υπόθεση ότι άλλα 2 (έως πιθανώς 4) θύματα, θα μπορούσαν να ήταν ζωντανά ταυτόχρονα και στη συνέχεια να έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά.»

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, λήφθηκαν δείγματα από διαφορετικά βαγόνια για να εξεταστεί η αντοχή τους στη φωτιά. Παρά τις αντικαταστάσεις που είχαν γίνει σε προσκέφαλα, έδρες και πλατά των καθισμάτων Α’ και Β’ θέσης, τα τρία δείγματα που εξετάστηκαν δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου πυραντοχής ΕΝ 45545-2, όσον αφορά τη δοκιμή Μέγιστου Μέσου Ρυθμού Έκλυσης Θερμότητας.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης και σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα υλικά. Συγκεκριμένα τα νέα καθίσματα («Β4 ΝΕΟ» και «Β2 ΚΟΥΠΕ») είχαν πολύ χαμηλότερη πυραντοχή, σε σχέση με τα παλαιότερα («Β4 ΠΑΛΑΙΟ»), πιθανότατα λόγω διαφορετικού ή ελλιπούς ενδιάμεσου στρώματος πυροπροστασίας.

Σημειώνεται πως για τη διερεύνηση, δείγματα καθισμάτων από διαφορετικά βαγόνια, στάλθηκαν σε εξειδικευμένα εργαστήρια στη Γερμανία για δοκιμές, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5660-1.

Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ προχωρά και σε συστάσεις προς τη Hellenic Train και τον ΟΣΕ, καλώντας τους να προβούν στις απαραίτητες αλλαγές και βελτιώσεις, επισημαίνοντας ότι η έκθεση έχει σκοπό την πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων και όχι την απόδοση ευθυνών.

Ο Οργανισμός καταλήγει σημειώνοντας ότι η ανομοιομορφία στην ποιότητα των καθισμάτων και η υποδεέστερη πυραντοχή των νέων υλικών, αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για την ασφάλεια των επιβατών, παρά το γεγονός ότι τα καθίσματα προέρχονταν από την ίδια αρχική σύμβαση προμήθειας.

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να διαβάσετε όλη την έκθεση: