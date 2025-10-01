Δεκτό έκανε η εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για την εκταφή της σορού του γιου του Δημήτρη.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η εκταφή της σορού του Δημήτρη Ασλανίδη για να διενεργηθεί εξέταση DNA για την ταυτοποίηση, απορρίπτοντας ωστόσο τη διενέργεια τοξικολογικών και άλλων εξετάσεων που είχε ζητήσει στο αίτημα του.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο Πάνος Ρούτσι όσο και ο Παύλος Ασλανίδης είχαν καταθέσει νέα αιτήματα εκταφών τη Δευτέρα (29.09.2025) για τα παιδιά τους που ήταν ανάμεσα στα θύματα της σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.