Η απόφαση της Προέδρου Εφετών Λάρισας για την παραπομπή των 36 κατηγορούμενων στην τραγωδία των Τεμπών σε δίκη, ανοίγει το δρόμο για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας που θα διεξαχθεί η πολύκροτη δίκη.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει το σκεπτικό της απόφασης στην οποία γίνεται αναφορά, τόσο στο θέμα της εκταφής, όσο και στο σενάριο ότι υπάρχει ύποπτο φορτίο.

Η εκταφή και το τυχόν ύποπτο φορτίο

Σύμφωνα με την Πρόεδρο Εφετών Λάρισας, το ζήτημα της εκταφής σορών θυμάτων δεν είναι στη δική τους αρμοδιότητα. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Δεν υφίσταται αρμοδιότητά μας, στο στάδιο αυτό, καθόσον το ανωτέρω ζήτημα δεν συνδέεται με το πέρας της κύριας ανάκρισης και τις πράξεις για τις οποίες παραπέμπονται οι κατηγορούμενοι σε δίκη, αλλά αρμόδιος είναι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας στα πλαίσια σχηματισμού άλλης δικογραφίας, προς διαπίστωση τυχόν αξιόποινης πράξης κατά την παράδοση των σορών στους οικείους τους».

Η Πρόεδρος Εφετών διαβιβάζει την δικογραφία στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, για να διαπιστώσει αν έχουν τελεστεί για το συγκεκριμένο ζήτημα αξιόποινες πράξεις.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι:

«Στο παρόν δικονομικό στάδιο δεν απαιτείται η διενέργεια άλλης ανακριτικής πράξης για τυχόν ανεύρεση ουσιών στους θανόντες αφού στις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης δεν διαπιστώθηκε ως αιτία ανάφλεξης μετά τη σύγκρουση των τραίνων ύποπτο φορτίο. Αλλά και ούτε ίχνη ανάφλεξης από ύποπτο φορτίο εντοπίστηκαν στην εμπορική ηλεκτράμαξα και στις φορτάμαξες κατά την κύρια ανάκριση. Τέτοιο επίσης ύποπτο φορτίο, δεν διαπιστώθηκε από το βίντεο που έχει επισυναφθεί στη δικογραφία και ελέγχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. . Διαφορετικό συμπέρασμα από την συναξιολόγηση των ανωτέρω αποδεικτικών μέσων δεν μπορεί να εξαχθεί από τις εκθέσεις τεχνικών συμβούλων. Τονίζεται στο σημείο αυτό, ότι η δεύτερη πραγματογνωμοσύνη για την ανάφλεξη έγινε πολύ μεταγενέστερα από την πρώτη και από έτερο πρόσωπο, που δεν σχετίζεται με τους πραγματογνώμονες της αρχικής πραγματογνωμοσύνης».

Επιπλέον η Πρόεδρος Εφετών αναφέρει ότι σε αυτό το στάδιο δεν κρίνεται αναγκαίο να διαταχθεί ανακριτική πράξη για την πυραντοχή των βαγονιών και των καθισμάτων.

Η δικαστική λειτουργός επισημαίνει ότι το δικαστήριο έχει την αρμοδιότητα να διατάξει ερευνητικές ενέργειες αν το κρίνει αναγκαίο.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση ΕΔΩ