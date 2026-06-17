Για την Τρίτη, 23 Ιουνίου, διακόπηκε η συνεδρίαση του δικαστηρίου για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, προκειμένου να συνεχιστούν οι τοποθετήσεις της υπεράσπισης. Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων παίρνουν τον λόγο σχετικά με την εισαγγελική πρόταση που αφορά δύο βασικά αιτήματα: την οπτικοακουστική μετάδοση της δίκης και την υποχρεωτική αυτοπρόσωπη παρουσία όλων των κατηγορουμένων.

Η εισαγγελική λειτουργός εισηγήθηκε να μην γίνει δεκτό το αίτημα για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων στο παρόν δικονομικό στάδιο, καθώς και το αίτημα για την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας περί αντισυνταγματικότητας του νόμου 3090/2002 και του άρθρου 8 για την απαγόρευση της μετάδοσης της δίκης από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο.

Οι θέσεις των συνηγόρων

Οι συνήγοροι υπεράσπισης άρχισαν να τοποθετούνται επί της πρότασης, υποστηρίζοντας ότι η τηλεοπτική κάλυψη παραβιάζει το τεκμήριο αθωότητας των εντολέων τους. Παράλληλα, ισχυρίστηκαν ότι η απαίτηση να εμφανίζονται οι κατηγορούμενοι σε κάθε στάδιο της δίκης εμπεριέχει «τιμωρητική διάθεση».

Καθώς ορισμένοι συνήγοροι επιφυλάχθηκαν να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους, το δικαστήριο οδηγήθηκε σε διακοπή για την επόμενη εβδομάδα.

Από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας, σημειώνεται ότι οι συνήγοροι δύο οικογενειών θυμάτων δήλωσαν στο δικαστήριο πως οι εντολείς τους δεν επιθυμούν την τηλεοπτική μετάδοση της δίκης.

Απορρίψεις αρχικών αιτημάτων

Με την έναρξη της συνεδρίασης, το δικαστήριο απέρριψε δύο πρώτα αιτήματα που είχε καταθέσει η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας.

Το ένα αφορούσε το αίτημα να σταλούν τα πρακτικά της δίκης στον ειδικό ανακριτή του Αρείου Πάγου, ο οποίος ερευνά την υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή (ο οποίος έχει παραπεμφθεί από τη Βουλή για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος), ενώ το άλλο το αίτημα να κατατεθεί η αλληλογραφία μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του μέχρι πρότινος αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κώστα Κυρανάκη, σχετικά με την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου στη διαδικασία.