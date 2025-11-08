Της Λυδίας Παππά

Η πρώτη δίκη για την κακοδιαχείριση στη Σύμβαση 717, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών το πρωί της Παρασκευής (7/11), είχε ένταση, διαπληκτισμούς, αλλά και μία μεγάλη νίκη για τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Το δικαστήριο αποφάσισε να κάνει δεκτό των αίτημα των συνηγόρων τους για να παρασταθούν στην εκδίκαση της υπόθεσης και να υποστηρίξουν την κατηγορία εναντίον των δύο επιθεωρητών – ελεγκτών της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας, που αντιμετωπίζουν το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Η «Ζούγκλα» φέρνει στο φως για πρώτη φορά το κατηγορητήριο εναντίον τους.

Οι δύο ελεγκτές, τον Σεπτέμβριο του 2021 κλήθηκαν με εισαγγελική παραγγελία να ελέγξουν τη νομιμότητα στις διαδικασίες ανάθεσης και υλοποίησης της Σύμβασης 717, για το έργο «Ανάταξη και Αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης και αντικατάστασης 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα- Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχαν στη διάθεσή τους το σύνολο των στοιχείων που αφορούσαν στο Έργο. Όμως τονίζονται τα εξής:

«Παρότι είχαν μελετήσει και αναλύσει το σύνολο των ενεργειών όλων των εμπλεκόμενων φορέων (ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΕΥΔ/ ΥΜΕΠΕΡΕΑΑ, Ανάδοχος Κοινοπραξία) για την υλοποίησή της και, επιπλέον, μολονότι παρέθεσαν στις διαπιστώσεις τους τα ευρήματα του ελέγχου, ήτοι τις αντισυμβατικές και παράνομες ενέργειες των εμπλεκόμενων μερών, όπως αυτές προέκυπταν από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού που είχε συλλεγεί, εντούτοις κατέληξαν στην κρίση ότι δεν θα πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες στα όργανα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής της ΕΡΓΟΣΕ για την επιβάρυνση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με το ποσό των 3.332.130,49 ευρώ από αναντίρρητα σημειωθείσες καθυστερήσεις των ανωτέρω οργάνων της ΕΡΓΟΣΕ και χωρίς πρόθεση κατά το χρονικό διάστημα από 1.02.2019 έως 31.10.2019».

Για τις δικαστικές Αρχές, οι δύο επιθεωρητές προέβησαν παράνομα και δόλια στην ουσιαστική αξιολόγηση των διαπιστώσεων που είχαν προηγουμένως παραθέσει κατά παράβαση -όπως τονίζεται – των ρητών οδηγιών της Υπηρεσίας τους.

Καταλήγουν μάλιστα στα εξής:

«Σε παντελώς αντίθετα με τις διαπιστώσεις τους συμπεράσματα – αξιολογικές κρίσεις, επιχείρησαν να δικαιολογήσουν τις παράνομες ενέργειες των υπευθύνων. Τα έπραξαν κατά τα διαφαινόμενα, ούτως ώστε να ωφελήσουν παράνομα τους υπαίτιους, όφελος συνιστάμενο στο να μην καταλογισθούν σε αυτούς ποινικές ευθύνες, πράγμα το οποίο καταρχήν πέτυχαν, καθώς ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, στον οποίο υποβλήθηκε η εν θέματι πορισματική έκθεση την 27.09.2021, έθεσε την υπόθεση στο αρχείο, στηριζόμενος κατά κύριο λόγο στα αντιφατικά συμπεράσματά τους.»

Η υπόθεση τελικά βγήκε από το αρχείο και κάθισαν τελικά στο εδώλιο οι δύο επιθεωρητές, με τους συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη να διαπιστώνουν ότι τους εκπροσωπεί δικηγόρος από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.