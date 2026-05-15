Φωτογραφίες – Βίντεο: Δανάη Μαραγκού

Στον Άρειο Πάγο βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (15/05), η Μαρία Καρυστιανού προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην έρευνα που διενεργείται για ενδεχόμενες ευθύνες του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή στην σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

«Θα ζητήσουμε αναβάθμιση κατηγοριών. Δεν είναι δυνατόν μετά τον θάνατο 57 ανθρώπων να κατηγορείται ο Κώστας Καραμανλής για παράβαση καθήκοντος. Το άρθρο 86 του Συντάγματος λειτουργεί σαν κολυμβήθρα του Σιλωάμ. Ο πρώην υπουργός όχι μόνο δεν διασφάλισε την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου, αλλά αδιαφόρησε πλήρως για την ανθρώπινη ζωή και ουσιαστικά εν πλήρη συνείδηση αποδέχθηκε την πιθανότητα θανάτου που δυστυχώς συνέβη στα Τέμπη. Η ελληνική δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών δεν έχει δείξει το καλύτερο πρόσωπό της», ανέφερε σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους.

Ωστόσο, για τη δημιουργία του κόμματός της, η Μαρία Καρυστιανού δεν απάντησε σε καμία ερώτηση. Παρά μόνο σχολίασε ότι το «επόμενο βήμα θα γίνει στη Θεσσαλονίκη».

