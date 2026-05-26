Στο γραφείο του Αρεοπαγίτη – Ανακριτή Ηλία Γιαρένη προσήλθαν σήμερα οι συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα, προκειμένου να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Οι τρεις τους συνοδεύονταν από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθέριας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία στις δηλώσεις της τόνισε μεταξύ άλλων: «Εμείς θέλουμε να ξεθάψουμε τις δικογραφίες να αναδείξουμε και να αποκαλύψουμε τα στοιχεία και να πάνε στο δικαστήριο και στη φυλακή όλοι οι υπαίτιοι, και βέβαια οι πιο υψηλά ιστάμενοι υπαίτιοι, αυτοί που μέχρι τώρα κρύβονται πίσω από τις ασυλίες και την ατιμωρησία».

Η Z. Κωσταντοπούλου ανέφερε πως η κυβέρνηση «προσπαθεί να θάψει όλο αυτό τον καιρό τις δικογραφίες και τα στοιχεία που αφορούν τους υπόδικους υπουργούς Τριαντόπουλο και Καραμανλή» και πρόσθεσε:

« Σήμερα θα δηλώσουμε παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας για πολλοστή φορά, γιατί οι γονείς, οι συγγενείς, οι οικογένειες των θυμάτων αναγκάζονται να προσέρχονται ξανά και ξανά ενώπιον των δικαστικών εισαγγελικών και ανακριτικών Αρχών, για να κάνουν αυτά τα οποία δεν έκανε η Πολιτεία. Με τον Πάνο Ρούτση, τον Ηλία Παπαγγελή, τη Μαρία Ντόλκα είμαστε σήμερα εδώ, για πολλοστή φορά θα εμφανιστούμε ενώπιον του Ανακριτή Αρεοπαγίτη του κυρίου Γιαρένη, που έχει αναλάβει την υπόθεση Καραμανλή, αλλά και την υπόθεση που αφορά όλους τους κατηγορούμενους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Νωρίτερα η ίδια, σε ανάρτησή της στα social media, έκανε λόγο για «ένοχη Κυβέρνηση που προσπαθεί με κάθε τρόπο να αντιστρέψει την πραγματικότητα, και να ενοχοποιήσει τα θύματα, τις οικογένειές τους και τους συνηγόρους τους, με απειλές, συκοφαντίες και ψευδομηνύσεις, που στοχεύουν στην εξουθένωση και στον αποπροσανατολισμό. Ενώ κάνει το παν για να χρονοτριβήσει, κι έχει πετύχει να καθυστερούν οι υποθέσεις Καραμανλή-Τριαντόπουλου, αφού πρώτα τους προστάτευσε από κακουργηματικές κατηγορίες, συκοφαντεί γονείς και συνηγόρους ότι «δεν θέλουν να γίνει η δίκη».

Να σημειωθεί ότι προ δεκαημέρου είχε προσέλθει στον Αρεοπαγίτη – Ανακριτή και η Μαρία Καρυστιανού προκειμένου να δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας.