Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς φέτος συμπληρώνονται τρία χρόνια.

Η πρωτοβουλία της διευθύντριας του δημοτικού σχολείου Γόννων Λάρισας

Ειδικότερα, μετά από πρωτοβουλία της διευθύντριας του δημοτικού σχολείου Γόννων Λάρισας, μαθητές, φορείς και κάτοικοι του οικισμού που βρίσκεται δίπλα στο σημείο της σύγκρουσης των δύο τρένων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του thesspost, ένωσαν τις προσευχές τους για τις ψυχές των 57 ανθρώπων που χάθηκαν. Ανάμεσά τους ήταν και συγγενείς των θυμάτων.

