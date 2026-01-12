Με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της πρότασης της εισαγγελέως για την εν μέρει αποβολή των συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας πρόκειται να ξεκινήσει η σημερινή συνεδρίαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας στη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού του Εμπορευματικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.

Αμέσως μετά τις αγορεύσεις, αναμένεται η απόφαση της Προέδρου για το αν θα επιτρέψει τελικά την παράσταση ή αν θα κάνει δεκτό το αίτημα των συνηγόρων των κατηγορουμένων για την αποβολή τους.

Υπενθυμίζεται πως η πρόταση της Εισαγγελέως ήταν να γίνει δεκτή η δήλωση παράστασης μόνο για το αδίκημα της υπεξαγωγής και για όσους συγγενείς δήλωσαν πως παρίστανται για ηθική βλάβη και είναι παράλληλα διάδικοι στην βασική υπόθεση της σύγκρουσης των αμαξοστοιχιών.

Αντίθετα πρότεινε να αποβληθούν όσοι παρίστανται για ψυχική οδύνη, όσοι δεν υπέβαλαν τα σχετικά παράβολα και όλοι ανεξαρτήτως για το αδίκημα της απείθειας.

Μόλις ολοκληρωθεί και αυτό το σκέλος αναμένεται να ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία με τις πρώτες καταθέσεις των μαρτύρων. Να σημειωθεί πως μέσα στον Γενάρη έχουν προσδιοριστεί άλλες δύο συνεδριάσεις.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι δύο πρώην πρόεδροι του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, οι οποίοι παραπέμφθηκαν για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 2023-2025) και για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρόεδρος του ΟΣΕ την 28η Φεβρουαρίου του 2023).

Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται αφορούν την μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου ξεκίνησε την πορεία της η εμπορική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και για την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά τη σύγκρουση.

