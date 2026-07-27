Συνεχίζονται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης επί της εισαγγελικής πρότασης, η οποία εισηγήθηκε την απόρριψη όλων των αιτημάτων αναβολής, των ενστάσεων ακυρότητας και της αποστολής προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Με την πρόταση της εισαγγελέως συντάχθηκε η πλειοψηφία των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας.

Καθώς το δικαστήριο οδεύει προς τη θερινή διακοπή του Αυγούστου, η διαδικασία αναμένεται να επαναληφθεί στις 7 Σεπτεμβρίου, με 36 στελέχη να βρίσκονται αντιμέτωπα με βαρύτατες κατηγορίες που επισύρουν έως και ισόβια κάθειρξη.

Η πρόταση της εισαγγελέως και τα αιτήματα αναβολής

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται τα αιτήματα αναβολής της δίκης, οι ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, καθώς και το αίτημα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την πλήρη απόρριψη όλων των αιτημάτων και ενστάσεων, θέση με την οποία συντάχθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας.

Τα αιτήματα αναβολής υποβλήθηκαν από συνηγόρους υπεράσπισης στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίοι είναι παράλληλα κατηγορούμενοι στη δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη διαβόητη Σύμβαση 717.

Η εν λόγω σύμβαση αφορούσε την ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας.

Το σκεπτικό για τη Σύμβαση 717 και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Οι συνήγοροι υπεράσπισης επικαλέστηκαν το άρθρο 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η ποινική δίκη πρέπει να αναβληθεί εωσότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση στην υπόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ωστόσο, η εισαγγελέας απέρριψε το σκεπτικό αυτό, ξεκαθαρίζοντας τα εξής σημεία:

Δεν υφίσταται καμία εξάρτηση μεταξύ των δύο δικογραφιών.

μεταξύ των δύο δικογραφιών. Η υπόθεση που εκκρεμεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν αποτελεί προδικαστικό ζήτημα .

. Δεν υπάρχει ταυτότητα πράξης, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά οικονομικά αδικήματα και τη ζημία της Ε.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ η παρούσα δίκη αφορά το ίδιο το σιδηροδρομικό δυστύχημα και τις ανθρωποκτονίες.

Διακοπή για τον Αύγουστο και το βαρύ κατηγορητήριο

Οι συνεδριάσεις της σημερινής και της αυριανής ημέρας (27-28/07) είναι οι τελευταίες προτού το δικαστήριο διακόψει τις εργασίες του για τον μήνα Αύγουστο.

Η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι για τη σιδηροδρομική τραγωδία κατηγορούνται συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη των εμπλεκόμενων οργανισμών (ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train, ΡΑΣ και Υπουργείο Μεταφορών).

Από αυτούς, οι 33 διώκονται για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, πράξη από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος, θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, βαριά σωματική βλάβη και εκτεταμένες ζημιές σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.

Πρόκειται για αδίκημα που επισύρει ποινή έως και ισόβια κάθειρξη.