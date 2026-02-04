Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας – Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου, στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ, συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, με επίκεντρο την πυρασφάλεια των σιδηροδρομικών βαγονιών.

Δείτε τι ειπώθηκε στη συνέντευξη Τύπου όπως τα κατέγραψε η κάμερα της «Ζούγκλας» και ο συνάδελφος Νίκος Χριστοφάκης:

Όπως είχαν προαναγγείλει, η πρωτοβουλία αυτή συνδέεται με την εξώδικη δήλωση που είχε κατατεθεί στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 προς τη ΡΑΣ, τη Hellenic Train και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, εκ μέρους συγγενών θυμάτων και επιζώντων, καθώς και με τη δημοσιοποίηση του σχετικού πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Όπως γνωστοποίησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος των οικογενειών και πατέρας θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, Αντώνης Ψαρόπουλος, η πρωτοβουλία για τη συνέντευξη Τύπου εντάσσεται και αυτή στη «συνέχεια από το εξώδικο δήλωσης προς ΡΑΣ, Hellenic Train και Εισαγγελία Αρείου Πάγου που είχαμε καταθέσει για λογαριασμό συγγενών θυμάτων και επιζώντων του δυστυχήματος των Τεμπών σχετικά με το ζήτημα της πυρασφάλειας των βαγονιών».

Ψαρόπουλος: «Κακώς περατώθηκε η ανάκριση»

Κατά την παρέμβασή του στη συνέντευξη Τύπου, ο Αντώνης Ψαρόπουλος εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, επισημαίνοντας ότι, παρά την εξώδικη δήλωση που έχει αποσταλεί από τις 19 Σεπτεμβρίου 2025 προς τη ΡΑΣ, τη Hellenic Train και την ανώτατη εισαγγελική αρχή, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Δυστυχώς δεν είχαμε καμία ανταπόκριση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και αυτό το χρεώνω στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά τη δημοσιοποίηση του σχετικού πορίσματος αναμένει πλέον κάποια θεσμική κίνηση, είτε με αυτεπάγγελτη παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου είτε από τις κατά τόπον αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ο κ. Ψαρόπουλος υποστήριξε ακόμη ότι οι εκτιμήσεις του επιβεβαιώνονται, καθώς όπως είπε, η ανακριτική διαδικασία υπήρξε ελλιπής.

Τόνισε ότι η ανάκριση ολοκληρώθηκε πρόωρα, παρότι είχε τεθεί υπόψη όλων των βαθμίδων της δικαστικής ιεραρχίας πως έπρεπε να συνεχιστεί, τουλάχιστον ως προς το σκέλος της πυρασφάλειας, το οποίο –όπως επισήμανε– συνεπάγεται βαρύτατες ποινικές ευθύνες.

Ξεχωριστή μνεία έκανε και στο ότι δύο στελέχη της Hellenic Train, τα οποία έχουν ήδη κατηγορηθεί και θα καθίσουν στο εδώλιο στη δίκη που αρχίζει στις 23 Μαρτίου, διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος.

Όπως σημείωσε, ζητούμενο πλέον είναι να γίνουν όλες οι αναγκαίες δικαστικές ενέργειες, ώστε να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατο των επιβατών που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο βαγόνι.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, οι διοργανωτές γνωστοποίησαν ότι, σε συνεργασία με τεχνικούς συμβούλους και αξιοποιώντας άγνωστες έως σήμερα μαρτυρίες επιζώντων, θα παρουσιαστεί το κρίσιμο χρονολόγιο των πρώτων 15 λεπτών στο βαγόνι Β2, όπου η ελλιπής πυρασφάλεια οδήγησε σε θανάτους και τραυματισμούς.

Το εύφλεκτο υλικό των καθισμάτων

Ο πραγματογνώμονας Κώστας Λακαφώσης αναφέρθηκε στα υλικά με τα οποία ήταν επενδυμένα τα καθίσματα του βαγονιού Β2, περιγράφοντας πώς αυτά επιλέχθηκαν και τι σήμαινε αυτό στην πράξη. Όπως είπε:

«Όταν επισκεύασαν κάποια στιγμή τα καθίσματα, σου λένε -γιατί να βάλουμε τώρα αυτό; Άσ-το είναι και ακριβό, μην το βάλεις. Βάλε κατευθείαν πανί. Δεν βάζουμε πανί και στους καναπέδες;- Τα καθίσματα λοιπόν, στο βαγόνι Β2 είχαν σκέτο πανί. Ήταν σαν τους καναπέδες σπιτιού που όταν πέσει ένα τσιγάρο ή αν ανάψει μια φωτιά φουντώνει, δεν σβήνει. Αυτό, λοιπόν, ξαναλέω, εμείς το γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή. Μας πήρε τρία χρόνια για να σας το πούμε επίσημα».

Στο ίδιο πνεύμα, άσκησε αιχμηρή κριτική για τη στάση των αρχών, σημειώνοντας:

«Εμείς είχαμε την αφέλεια ότι ζούμε σε ένα κανονικό, ευνομούμενο κράτος που λειτουργεί η ανάκριση και όταν τεθεί αυτό το θέμα, αυτονόητο είναι ότι θα γίνει αυτό που ζητάμε, θα εξεταστούν οι προδιαγραφές».

«Όταν σταμάτησε το βαγόνι υπήρχε μαύρος καπνός»

Στη συνέντευξη Τύπου κατέθεσε και η επιζήσασα Ελευθερία Δρίγκα, η οποία περιέγραψε με λεπτομέρειες τις στιγμές αμέσως μετά το δυστύχημα:«Όταν σταμάτησε η κίνηση του βαγονιού που είχε ανατραπεί τελείως, υπήρχε μαύρος καπνός. Δεν βλέπαμε μέσα. Ήταν ασφυκτικό. Εμένα με βοήθησαν τα δύο παιδιά που ήταν μέσα. Ο ένας από τους δύο άκουσε κάποιες φωνές, βρήκε ένα άνοιγμα και βγήκαμε από κάτω.

Βγαίνοντας, θυμάμαι ξεκάθαρα να καταλαβαίνω ότι υπάρχει φωτιά κοντά και να φαίνεται κιόλας. Όχι φωτιά, σαν από έκρηξη. Μια φωτιά συγκεκριμένη, χαμηλά και όχι τόσο μεγάλη. Θυμάμαι και από άποψη χρωμάτων ότι εκτός από το μαύρο του καπνού και του σκοταδιού υπήρχε και φωτιά».