Συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, με επικεφαλής τον Χρήστο Κωνσταντινίδη, απευθύνουν κάλεσμα προς όλη την κοινωνία αλλά και τα πολιτικά κόμματα, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον Άρειο Πάγο την ερχόμενη Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου ή την Πέμπτη 24 του μήνα, αλλά και σε απεργία πείνας στη συνέχεια, από όποιους επιθυμούν να ακολουθήσουν.

Τη συγκεκριμένη ημέρα, οι συγγενείς των θυμάτων θα καταθέσουν εξώδικο προς τη νέα ηγεσία του ανωτάτου δικαστηρίου, ζητώντας να εκφράσει τη θέση της σε μία σειρά ζητημάτων που αφορούν την τραγωδία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχο εξώδικο είχε αποσταλεί από τους συγγενείς και πριν από περίπου ένα μήνα, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί καμία απάντηση μέχρι σήμερα.

Όπως επίσης ανέφερε ο Γιώργος Ηλιόπουλος, δικηγόρος των συγγενών των θυμάτων και πατέρας ενός νεαρού που επέζησε από το μοιραίο τρένο αλλά τραυματίστηκε σοβαρά, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια προσπάθεια να αναδειχθεί η ανάγκη για δικαιοσύνη και διαφάνεια.

Παράλληλα, εντός της επόμενης εβδομάδας, θα κατατεθεί μήνυση από συγγενείς των θυμάτων σε βάρος όλων όσων είχαν κομβική θέση και συνέβαλαν, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, στη δημιουργία συνθηκών συσκότισης της αλήθειας γύρω από την τραγωδία.

Ήδη έχει αποσταλεί ανοιχτή επιστολή προς την Ένωση Δικαστών, προς εισαγγελείς, αλλά και προς κάθε πολίτη, στην οποία τονίζεται ότι η Δικαιοσύνη έχει αποδειχθεί ανήμπορη να προστατεύσει τους πολίτες από διάφορες εγκληματικές πράξεις.

Στην επιστολή αναφέρεται επίσης τι προβλέπει ο νόμος σε περίπτωση που η Δικαιοσύνη αρνηθεί να εξετάσει τα αιτήματα των συγγενών, όπως η εκταφή των θυμάτων τους και η διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Οι συγγενείς των θυμάτων απευθύνουν έκκληση για συμμετοχή και στήριξη, υπογραμμίζοντας ότι η συλλογική παρουσία και πίεση είναι απαραίτητη για να αποδοθεί η δικαιοσύνη και να αποκαλυφθεί η αλήθεια γύρω από την τραγωδία των Τεμπών.