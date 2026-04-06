Για πρώτη φορά βγαίνει στο φως της δημοσιότητας όλο το υλικό, βίντεο και φωτογραφίες, από όλα όσα κατέσχεσε η Δικαιοσύνη από τον υπολογιστή και το κινητό του Σταύρου Μπατζόπουλου, δικαστικού πραγματογνώμονα στην υπόθεση των Τεμπών. Η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε μετά από απόφαση της Προέδρου του δικαστηρίου για τα χαμένα βίντεο φόρτωσης του εμπορικού τρένου της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Ειδικότερα, έπειτα από την ομολογία του διορισμένου δικαστικού πραγματογνώμονα από την Τροχαία Λάρισας, κ. Μπατζόπουλου, κατά την εξέτασή του από το δικαστήριο των χαμένων βίντεο, ότι δεν έχει συμπεριλάβει όλο το οπτικοακουστικό υλικό που ο ίδιος έχει τραβήξει μέσα στη δικογραφία και μετά από αίτημα δικηγόρων και συγγενών θυμάτων, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών προχώρησε στην κατάσχεση του υλικού από τον κ. Μπατζόπουλο.

Για το «μπάζωμα»

Οι δικηγόροι των συγγενών θυμάτων της τραγωδίας έλαβαν αντίγραφα του κατασχεθέντος υλικού, το οποίο όπως επισημαίνουν, είναι αποκαλυπτικό των διαδικασιών «μπαζώματος» του τόπου του δυστυχήματος και δυστυχώς δεν περιλαμβάνεται έως σήμερα στην κύρια δικογραφία της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι λήψεις του κ. Μπατζόπουλου που περιλαμβάνονται στα κατασχεθέντα αφορούν στην αυτοψία που πραγματοποίησε με τον άλλο δικαστικό πραγματογνώμονα, κ. Απόστολο Βασιλάκο, το διάστημα από τις πρώτες ώρες μετά από την τραγωδία έως και τις 6 Μαρτίου 2023, οπότε και ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του σημείου της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Τι καταγράφεται στο οπτικοακουστικό υλικό

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες, αλλά και τους δικηγόρους, καταγράφονται οι έξι ημέρες που διήρκησαν οι εργασίες, καθώς και οι απομακρύνσεις των βαγονιών από το σημείο του τραγικού δυστυχήματος.

