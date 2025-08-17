Ρεπορτάζ: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Σοβαρά ερωτήματα εγείρει η τελευταία έκθεση της ομάδας του Βασίλη Κοκοτσάκη, σχετικά με τα τρία βίντεο που παραδόθηκαν από την εταιρεία INΤERSTAR στον Εφέτη Ανακριτή, Σωτήρη Μπακαϊμη και φέρονται να δείχνουν την εμπορική αμαξοστοιχία που ενεπλάκη στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών. Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο Federico Carrasco, στο ένα από αυτά, που είναι δυνατή – κατόπιν σχετικής επεξεργασίας – η εμφάνιση του σειριακού αριθμού της δεύτερης ηλεκτρομηχανής, φαίνεται ότι εμφανίζεται άλλη μηχανή και όχι αυτή που ενεπλάκη στο δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

Η δεύτερη ηλεκτρομηχανή της εμπορικής αμαξοστοιχίας του μοιραίου δυστυχήματος, έφερε τον σειριακό αριθμό 120-012, ενώ κατόπιν της επεξεργασίας προκειμένου να γίνει διακριτός ο αριθμός της ηλεκτρομηχανής που καταγράφεται στο βίντεο, εμφανίζεται ο αριθμός 120-021.

Ένας μικρός αναγραμματισμός, όπου όμως αν ισχύει στην περίπτωση των εν λόγω βίντεο, σημαίνει ότι δείχνουν άλλο τρένο και όχι αυτό που συγκρούστηκε με την επιβατική αμαξοστοιχία στο τραγικό δυστύχημα.

Όπως επισημαίνεται στην τεχνική έκθεση, «καθίσταται ιδιαίτερα πιθανό το εν λόγω βιντεοληπτικό υλικό να αποτελεί προϊόν σκηνοθετημένης αναπαράστασης, με επανα-συναρμολόγηση βαγονιών και στοιχείων της αμαξοστοιχίας σε μεταγενέστερο χρόνο, για τις ανάγκες μιας ελεγχόμενης λήψης. Τα έμφορτα βαγόνια μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα με παρόμοια, όμως οι μηχανές δεν μπορούν να αλλαχθούν χωρίς να αλλάξει ο σειριακός αριθμός, και στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει το ενδεχόμενο, προς περαιτέρω διερεύνηση, να χρησιμοποιήθηκε η μηχανή 120-021 στη θέση της 120-012».

Η αποκάλυψη του σειριακού αριθμού

Σύμφωνα με την έκθεση, «η δεύτερη μηχανή της εμπορικής αμαξοστοιχίας, όπως έχει καταγραφεί, θα πρέπει να έχει μπλε χρώμα και λευκή σήμανση αριθμού μηχανής 120-012, με τη σήμανση και το λογότυπο HELLENIC TRAIN να βρίσκεται εντός του μπλε πλαισίου.

Στα βίντεο όπου η δεύτερη μηχανή της εμπορικής είναι κοντά στην κάμερα παρατηρείται αδυναμία εντοπισμού του αριθμού μηχανής. Στο επόμενο καρέ φαίνεται δεύτερη μηχανή (με υποτιθέμενο σειριακό αριθμό 120-012) όπως εμφανίζεται από την κάμερα 3, στο εν λόγω βιντεοληπτικό υλικό από το αρχείο: Camera3_2554 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΝΟΤΙΑ ΣΗΡΑΓΓ_2554 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΝΟΤΙΑ ΣΗΡΑΓΓ_20230228230000_20230228230459_22155295.mp4».



Λόγω της γωνίας λήψης, αλλά και «ψηφιακού θορύβου» που υπάρχει στα εν λόγω καρέ, χρειάστηκε ειδική επεξεργασία με το πρόγραμμα Clarifier, προκειμένου να γίνει εμφανής ο ψηφιακός αριθμός.

«Με συνεχή βελτιωμένη ψηφιακή επεξεργασία για την ανάδειξη “κρυφής” πληροφορίας και αλλοιώσεων με τη χρήση του ειδικού λογισμικού Clarifier, φαίνεται να ξεχωρίζει ο σειριακός αριθμός της μηχανής. Και τελικά να αποκαλύπτεται ότι ο αριθμός αυτός τελειώνει σε 21.

Η ταυτοποίηση της δεύτερης μηχανής της εμπορικής αμαξοστοιχίας, μέσω του σειριακού αριθμού που λήγει σε “21”, ενισχύει την υπόνοια ότι η εν λόγω μηχανή δεν είναι η 120-012, όπως είχε αρχικά δηλωθεί, αλλά η 120-021».

Υπάρχει ηλεκτρομηχανή με το αριθμό 120-021;

Αν όμως δεν είναι η μηχανή που συμμετείχε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, ποια θα μπορούσε να είναι; Μήπως είναι κάποιο τεχνικό λάθος από την προσπάθεια καθαρισμού του «ψηφιακού θορύβου»; Η μήπως είναι κάποια άλλη ηλεκτρομηχανή της Hellenic Train, η οποίο έπαιξε τον ρόλο της πραγματικής στα διάσημα πλέον βίντεο;

Πράγματι, υπάρχει μηχανή με σειριακό αριθμό 120-021, όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω φωτογραφία.

Αυτό ενισχύει τις πιθανότητες το πρόγραμμα Clarifier να αποτύπωσε τον πραγματικό αριθμό της μηχανής που συμμετέχει στο βίντεο. Και φυσικά, αν αυτό ισχύει, τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Και προφανώς, ακόμα και η παραμικρή πιθανότητα να συμβαίνουν τα παραπάνω, επιτάσσει την άμεση ανάγκη επανεξέτασης των βίντεο με όποια μέθοδο θεωρείται η καταλληλότερη, προκειμένου να γίνει εμφανής ο πραγματικός σειριακός αριθμός.

«Παρατηρείται έντονη ψηφιακή αλλοίωση, με προφανή στόχο την απόκρυψη του σειριακού αριθμού»

Η ομάδα των τεχνικών συμβούλων του Βασίλη Κοκοτσάκη επισημαίνει στην έκθεσή της, που έχει στα χέρια του ο Εφέτης Ανακριτής:

«Στο συγκεκριμένο βίντεο, στο οποίο — όπως έχουμε ήδη επισημάνει στην προηγούμενη έκθεσή μας — παρατηρείται έντονη ψηφιακή αλλοίωση (ψηφιακός θόρυβος) στο σημείο απεικόνισης της δεύτερης μηχανής, με προφανή στόχο την απόκρυψη του σειριακού αριθμού, καταφέραμε να αποκαλύψουμε ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι η μηχανή αυτή δεν φέρει τον αριθμό 120-012, αλλά πιθανότατα τον 120-021.

Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στην έκθεση ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από τη διέλευση της εμπορικής αμαξοστοιχίας 63503 μέσω των σηράγγων Πλαταμώνα και Ραψάνης (Βασιλάκος/Μπατζόπουλος) ταυτοποιήθηκαν μόνο τα έμφορτα βαγόνια και όχι οι μηχανές, ενισχύει την εύλογη υπόνοια ότι στο εξεταζόμενο βίντεο δεν απεικονίζεται η μηχανή 120-012, η οποία συμμετείχε στο δυστύχημα της 28-02 2023, αλλά η 120-021».