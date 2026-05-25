Πριν από έναν μήνα, στις 28 Απριλίου το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας που εκδικάζει την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, διέκοψε τη δίκη, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου στις 27 Μαΐου.

Ο λόγος για τη διακοπή της δίκης σχετιζόταν με τις εργασίες διαμόρφωσης που έγιναν στην αίθουσα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ», όπου διεξάγεται η δίκη.

Οι σφοδρές αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος ήταν εκείνες που κινητοποίησαν την αναδιαμόρφωση του χώρου, καθώς στην αίθουσα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» όπου διεξάγεται η δίκη δεν χωρούσαν οι συνήγοροι των θυμάτων, οι κατηγορούμενοι ούτε και οι συγγενείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος χώρος σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 452,02 τ.μ. από τα 283,75 που ήταν αρχικά. Προκειμένου να συμβεί αυτό, γκρεμίστηκαν γυψοσανίδες και επιστρατεύτηκαν τετραγωνικά από την αίθουσα συσκέψεων των δικαστών και το δωμάτιο απομαγνητοφώνησης. Σημειώνεται ακόμη ότι ο χώρος υποδοχής θα λειτουργήσει ως βοηθητική αίθουσα για το κοινό και είναι εξοπλισμένος με οθόνες.

Την Τετάρτη 27 Μαΐου, αναμένεται η δικαστική διαδικασία να επικεντρωθεί αποκλειστικά στις ενστάσεις της υπεράσπισης.