Με τις εμφατικές παρεμβάσεις των συνηγόρων της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι ζήτησαν τη διεύρυνση και αυστηροποίηση του κατηγορητηρίου για 35 κατηγορούμενους, ολοκληρώθηκε η 14η ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας για την τραγωδία των Τεμπών. Η δίκη διεξάγεται από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας στις εγκαταστάσεις «Γαιόπολις».

Ειδικότερα, ο δικηγόρος Δαμιανός Μπαλασούλης, εκπροσωπώντας τις οικογένειες των αδικοχαμένων Αγάπης Τσακλίδου και Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, αιτήθηκε τη μετατροπή της κατηγορίας από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τη συντριπτική πλειονότητα των εμπλεκομένων (πλην μίας κατηγορουμένης που διώκεται για παράβαση καθήκοντος).

Παράλληλα, ζητήθηκε η ποινική αναβάθμιση των διώξεων σε βαθμό κακουργήματος για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Hellenic Train, Μαουρίτσιο Καποτόρτο, και τον πρώην τεχνικό διευθυντή, Τζιοβάνι Μπουσολέτι, με βάση το άρθρο 291 του Ποινικού Κώδικα για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, τα δύο πρώην στελέχη αντιμετωπίζουν μόνο πλημμεληματικές κατηγορίες.

«Εγκληματική αδιαφορία» και απουσία συστημάτων ασφαλείας

Στην αγόρευσή του, ο κ. Μπαλασούλης υπογράμμισε ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο λειτουργούσε χωρίς τα απαραίτητα εχέγγυα ασφαλείας, καθιστώντας ένα τέτοιο δυστύχημα σχεδόν αναπόφευκτο ανά πάσα στιγμή.

Εστίασε ιδιαίτερα στη μη λειτουργία του συστήματος επικοινωνίας GSM-R και στα δύο μοιραία τρένα, καταλογίζοντας ευθύνες στη Hellenic Train για εγκληματική απάθεια, καθώς δεν επέλεξε να σταματήσει τα δρομολόγια μέχρι να αποκατασταθούν τα τεχνικά προβλήματα της υποδομής.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία τόνισε πως υπήρχε πλήρης επίγνωση του κινδύνου λόγω των ελλείψεων στα συστήματα ασφαλείας, ενώ άφησε αιχμές για την απουσία κατηγορίας που να αφορά την έκρηξη, κάνοντας παράλληλα λόγο για προσπάθεια κυβερνητικής συγκάλυψης («μπάζωμα»). Επιπλέον, ο συνήγορος Γιώργος Ηλιόπουλος υπέβαλε ενστάσεις επί του κλητηρίου θεσπίσματος, ζητώντας την επιστροφή της υπόθεσης στην τακτική ανάκριση.

Αιχμές για πολιτικές παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Νίκου Κωνσταντόπουλου, ο οποίος κάλεσε το δικαστήριο να συνεκτιμήσει στοιχεία από όλες τις παράλληλες ή αναβληθείσες δίκες που σχετίζονται με το δυστύχημα, ώστε να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα.

Αναφερόμενος σε πρόσφατη τοποθέτηση της προέδρου του δικαστηρίου, ο κ. Κωνσταντόπουλος εξέφρασε την αντίθεσή του σε φαινόμενα «εξωτερικών παρεμβάσεων» μέσω τηλεοπτικών εκπομπών ή κρατικών μηχανισμών, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Θα δικάσετε με τη συνείδησή σας και δεν θα δικάζετε όπως θέλει ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Φλωρίδης και ο κ. Μητσοτάκης».

Τα επόμενα βήματα της Διαδικασίας

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί την Τρίτη, 30 Ιουνίου, οπότε και η εισαγγελέας της έδρας θα παρουσιάσει την πρότασή της επί των αιτημάτων που υποβλήθηκαν κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκονται και τα αιτήματα του συνηγόρου Αντώνη Ψαρόπουλου (πατέρα της θύματος Μάρθης Ψαροπούλου) για αναδιοργάνωση της λίστας των μαρτύρων, κλήση νέων προσώπων και προσκόμιση της επίσημης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Υπουργείου Μεταφορών για τη Σύμβαση 717 κατά την περίοδο 2021-2023. Σημειώνεται, τέλος, ότι από τους 36 κατηγορουμένους, το «παρών» στη δικαστική αίθουσα έδωσαν πέντε εξ αυτών.