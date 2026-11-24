Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου το συνέδριο «PROJECT CODE: NEXUS – Live Experience», με κεντρικό θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη, κλιματική κρίση και επισιτιστική ασφάλεια: Το μέλλον της ελληνικής παραγωγής σε έναν κόσμο που αλλάζει».

Τη διοργάνωση ανέλαβε η Impact Greece, σε συνδιοργάνωση με τη HELLAS CERT και το Επιμελητήριο Ηρακλείου, με στρατηγικούς συνεργάτες τις DS Partners και BRANDA και συντονιστή τον δημοσιογράφο Σπύρο Χαριτάτο. Καθοριστική στον σχεδιασμό υπήρξε η συμβολή της Δήμητρας Σταματάκη (CEO, DS Partners) και της Χριστίνας Καρινιωτάκη (Executive Director, HELLAS CERT).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναλύθηκε ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης και της διαχείρισης δεδομένων στην προστασία του αγροτικού εισοδήματος. Κεντρικές παρεμβάσεις πραγματοποίησαν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός, οι Βουλευτές Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης και Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, καθώς και εκπρόσωποι της ΕΕ και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ασφάλεια των πολιτών. Ο Γιώργος Καρτσάκης (Εντεταλμένος Σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας Περιφέρειας Κρήτης) ανέδειξε τους κινδύνους των bots, της διαδικτυακής επιθετικότητας και την αξία της πρόληψης στα τροχαία. Ο Γιώργος Πικράκης (Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου) εστίασε στην προστασία από τις ηλεκτρονικές απάτες. Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσης οι Ματίνα Παγώνη, Αλέξανδρος Πατριανάκος, Γιάννης Ασλανίδης, Μαρίνα Καλογριδάκη, Γιώργος Μαστοράκης, Αριστοτέλης Σκουντάκης και Ευδοξία Καψαλάκη.

Η ημερίδα έκλεισε με την ενότητα «NEXUS Decode», όπου ο Ιδιωτικός Ερευνητής και Διευθυντής Πολιτισμού UNESCO Πειραιώς & Νήσων, Γιώργος Τσούκαλης, συνοψίζοντας τα συμπεράσματα, υπογράμμισε την ανάγκη για διαρκή επαγρύπνηση και θωράκιση των θεσμών, τονίζοντας πως η ασφάλεια παραμένει βαθιά ανθρώπινη υπόθεση.