Καταστροφή και οικονομικό αδιέξοδο αφήνει πίσω της η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε το μεσημέρι και το απόγευμα της Τρίτης, 18 Αυγούστου, την περιοχή της Τεγέας στον Δήμο Τρίπολης.

Μέσα σε μόλις μισή ώρα, η μανία της φύσης ισοπέδωσε τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς, αφήνοντας σε απόγνωση τους καλλιεργητές που βρίσκονταν στο κατώφλι της συγκομιδής.

Στο «στόχαστρο» Μανθυρέα, Κάνδαλος, Βουνό και Καμάρι

Τα ισχυρά φαινόμενα έπληξαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα τα χωριά Μανθυρέα, Κάνδαλος, Βουνό και Καμάρι.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τρίπολης, Γιάννη Χασάπη, ο Δήμος κινητοποιήθηκε άμεσα και ήρθε σε επαφή με τον ΕΛΓΑ Τρίπολης, κλιμάκια του οποίου έχουν ήδη ξεκινήσει τις αυτοψίες και τις καταγραφές στο πεδίο.

Η πρώτη εικόνα αποτυπώνει εκτεταμένες και σοβαρότατες ζημιές σε:

Δενδρώδεις καλλιέργειες: Μήλα και αχλάδια.

Μήλα και αχλάδια. Αμπελοκαλλιέργειες: Αμπέλια.

Αμπέλια. Κηπευτικά: Πατάτες και λοιπές καλλιέργειες.

Με την ολοκλήρωση των αυτοψιών, αναμένεται η επίσημη αναγγελία ζημιάς, ώστε οι πληγέντες παραγωγοί να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τις μελλοντικές αποζημιώσεις. Η άμεση καταγραφή κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς οι αγρότες έχουν ήδη επενδύσει σημαντικά κεφάλαια, προσωπικό χρόνο και κόπο.

«Μπλοκάρισμα» στις δηλώσεις ΟΣΔΕ

Σύμφωνα με την Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, πέραν της φυσικής καταστροφής, οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι και με σοβαρά γραφειοκρατικά και τεχνικά εμπόδια.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα τεχνικά προβλήματα στο σύστημα υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ προκαλούν τεράστιες καθυστερήσεις.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα τοπικού γραφείου ΟΣΔΕ στην Αρκαδία, το οποίο ενώ έχει λάβει περίπου 400 αιτήματα αγροτών, έχει καταφέρει να διεκπεραιώσει μόλις μία αίτηση λόγω δυσλειτουργιών.

Οι αγρότες της Αρκαδίας απευθύνουν έκκληση προς την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για άμεση επίλυση των τεχνικών θεμάτων, ζητώντας παράλληλα γρήγορες εκτιμήσεις και δίκαιες αποζημιώσεις, προκειμένου να καταφέρουν να επιβιώσουν οικονομικά την επόμενη ημέρα.