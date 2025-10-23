Η τελευταία υποστολή της σημαίας στον χώρο του στρατοπέδου «Ταγματάρχη (ΠΖ) Καραχάλιου Χρήστου» της ΣΕΤΤΗΛ (Σχολή Εκπαίδευσης Τεχνικών Τηλεπικοινωνιών), πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το απόγευμα και πλέον κλείνει ένα κεφάλαιο μισού και πλέον αιώνα στην πόλη του Πύργου.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, μετά από 53 χρόνια παρουσίας το στρατόπεδο κλείνει και η μονάδα μεταφέρεται στην Πάτρα, όπου εντάσσεται στο ΚΕΤΧ (Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού).

Για την ώρα στον χώρο του Στρατοπέδου στεγάζεται η 18η ΕΜΟΔΕ του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ ελπίδα για να παραμείνει ζωντανό αυτό το τμήμα της πόλης, αποτελεί η προσπάθεια για ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής.

Επιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης