Σε θλίψη έχει βυθιστεί η οικογένεια του 24χρονου που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα.

Αυτή την στιγμή τελείται στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Νέο Ψυχικό η εξόδιος ακολουθία του ενώ η ταφή θα γίνει στο χωριό Παπαδάτες της Αιτωλοακαρνανίας.

Σε κλίμα οδύνης βρίσκεται όλο το συγγενικό περιβάλλον, αλλά και οι φίλοι του. Αρχικά έφτασε στην εκκλησία η συντετριμμένη μητέρα του άτυχου Σωτήρη μαζί με την αδελφή του.

Όσοι φτάνουν στην εκκλησία κρατούν λευκά τριαντάφυλλα και με δάκρυα στα μάτια δίνουν κουράγιο στη μητέρα του 24χρονου.

Τέλος, πολύς ήταν ο κόσμος που έστειλε στεφάνι στη μνήμη του 24χρονου Σωτήρη, αναμεσά τους και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Λίγα λόγια για τον 24χρονο

Ο 24χρονος Σωτηρης Μπαλτάς ήταν γόνος επιχειρηματικής οικογένειας. Ήταν δισέγγονος από την πλευρά της μητέρας του, του ιδρυτή της σοκολατοποιίας «Leonidas».

Πιο συγκεκριμένα, ο ιδρυτής της σοκολατοβιομηχανίας, ο Λεωνίδας Κεστεκίδης ήταν ο θείος του πατέρα της μητέρας του αδικοχαμένου 24χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος διέμενε στο Βέλγιο όπου έκανε το μεταπτυχιακό του. Είχε έρθει στην Ελλάδα γιατί ορκιζόταν η 21χρονη κοπέλα του, η οποία ήταν παρούσα στο περιστατικό και τραυματίας του τροχαίου δυστυχήματος.

Πώς έγινε το τροχαίο στη Λούτσα

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα του περασμένου Σαββάτου, ο 29χρονος οδηγός ενός ΙΧ κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα επί της Λεωφόρου Αρτέμιδος, με κατεύθυνση προς Ραφήνα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του λόγω κατανάλωσης αλκοόλ και ναρκωτικών.

Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα πάνω σε ένα αυτοκίνητο που μόλις έχει παρκάρει και κάποιοι κατέβαζαν πράγματα από αυτό.

Ο 24χρονος που είχε βγει από το αυτοκίνητο και στεκόταν όρθιος στο πορτμπαγκάζ για να πάρει πράγματα, εκτινάσσεται στο πεζοδρόμιο, χτυπά με το κεφάλι στο κράσπεδο και βρίσκει ακαριαίο θάνατο, ενώ οι άλλοι δύο πεζοί παρασύρονται από το μπλε αμάξι που συνεχίζει την «τρελή» πορεία του.

Ο άτυχος νέος είχε γυρίσει από το Βέλγιο όπου και εργαζόταν, για να δώσει το παρών στην ορκωμοσία της κοπέλας του την προσεχή Δευτέρα, καθώς θα έπαιρνε το Πτυχίο της. Το φρικτό τροχαίο δυστύχημα έγινε μπροστά στα μάτια της γιαγιάς του 24χρονου.