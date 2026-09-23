Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο, για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, οδηγούνται σε οριστική κατάρρευση, καθώς οι δύο πλευρές αδυνατούν να γεφυρώσουν τις θεμελιώδεις διαφορές τους γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Όπως αποκαλύπτει η Telegraph, η Αθήνα διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των Γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Η ελληνική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά οποιοδήποτε σενάριο «μακροπρόθεσμου δανείου», καθώς μια τέτοια λύση θα προϋπέθετε την έμμεση αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη τους.

Παρά τις προγενέστερες προσπάθειες για την επίτευξη μιας «υβριδικής» συμφωνίας, η οποία περιελάμβανε και την πιθανότητα περιοδικής ανταλλαγής σπουδαίων αρχαιοτήτων, οι επαφές έχουν πλέον παγώσει εντελώς.

Το χάσμα διευρύνθηκε περαιτέρω, όταν η διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου πρότεινε ως παράδειγμα τη συμφωνία για την «Ταπισερί της Μπαγιέ» από τη Γαλλία.

Η κίνηση αυτή απορρίφθηκε άμεσα από την Αθήνα, καθώς το συγκεκριμένο γαλλικό έργο δεν είχε ποτέ αμφισβητούμενη κυριότητα ούτε είχε τεμαχιστεί βίαια, όπως τα μνημεία του Παρθενώνα.

Η διαμάχη γύρω από τη νομιμότητα της αφαίρεσης των γλυπτών από τον Λόρδο Έλγιν τον 19ο αιώνα παραμένει ενεργή, με το βασικό σημείο τριβής να εντοπίζεται στην ύπαρξη ή μη οθωμανικού «φιρμανίου».

Παρόλο που η βρετανική πλευρά υποστηρίζει ότι η απόσπαση έγινε νόμιμα βάσει σχετικής αδείας, η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό αυτό. Την ελληνική θέση ενισχύει και η στάση της Τουρκίας, η οποία δήλωσε επίσημα στην UNESCO πως έπειτα από έρευνα στα οθωμανικά αρχεία δεν βρέθηκε κανένα αποδεικτικό έγγραφο που να επιβεβαιώνει την ύπαρξη τέτοιου διατάγματος.