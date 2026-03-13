Παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης του Σχολείου Εφέδρων Αξιωματικών Τακτικής Σχεδίασης Χερσαίων Επιχειρήσεων, στην έδρα της Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς στη Θεσσαλονίκη.

Το σχολείο διεξήχθη από τις 8 έως τις 13 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο της μετεκπαίδευσης εφεδρείας, με τη συμμετοχή 50 Εφέδρων Αξιωματικών. Στόχος του προγράμματος ήταν η εκπαίδευση στη στρατιωτική διαδικασία λήψης απόφασης κατά τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή τακτικών χερσαίων επιχειρήσεων.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού και Διοικητής EU–OHQ, Σταύρος Παπασταθόπουλος, καθώς και ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας / NRDC-GR «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», Γρηγόριος Μπουντλιάκης.

Επιπλέον, παρευρέθηκαν ο Διοικητής της Μεραρχίας Υποστηρίξεως «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», Δημήτριος Τσελεκίδης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιστράτευσης Εθνοφυλακής του ΓΕΣ, Γρηγόριος Ζαχαρόπουλος, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλοι προσκεκλημένοι.