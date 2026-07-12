Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός για τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, προστάτη του Όπλου των Διαβιβάσεων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Ιουλίου, παρουσία του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, στην έδρα της Σχολής Διαβιβάσεων στο στρατόπεδο «Καραϊσκάκη» στο Χαϊδάρι Αττικής.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ, την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους o Μητροπολίτης Νικαίας Αλέξιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, μέλη του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, ακαδημαϊκές αρχές και λοιποί προσκεκλημένοι.