Το υπουργείο Οικονομικών επιβεβαιώνει ότι για το 2026 δεν θα δοθεί παράταση στην προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραμένει η 31η Δεκεμβρίου 2025. Με αυτόν τον τρόπο αποκλείεται το ενδεχόμενο για επιπλέον χρόνο εξόφλησης, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, από το 2026 τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο κλιμακωτό σύστημα προστίμων, το οποίο αντικαθιστά τον μέχρι σήμερα ιδιαίτερα αυστηρό κανόνα, που προέβλεπε αυτόματη επιβάρυνση 100% ακόμη και για μία ημέρα καθυστέρησης.

Πώς διαμορφώνονται τα νέα πρόστιμα

25% επί του αρχικού ποσού για πληρωμές εντός Ιανουαρίου 2026

50% για πληρωμές έως τέλος Φεβρουαρίου 2026

100% (διπλάσια τέλη) για πληρωμές από 1η Μαρτίου 2026 και μετά

Το ελάχιστο πρόστιμο ορίζεται στα 30 ευρώ. Για παράδειγμα, σε τέλη ύψους 100 ευρώ, το συνολικό ποσό ανέρχεται σε:

130 ευρώ για εξόφληση τον Ιανουάριο

150 ευρώ για εξόφληση τον Φεβρουάριο

200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά

Μόνο το 10% των πολιτών έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας

Μόνο 700.000 ιδιοκτήτες οχημάτων, δηλαδή περίπου το 10% από τα συνολικά 5,5 εκατομμύρια, έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι τώρα. Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 697.442 πληρωμές, αποφέροντας 115,1 εκατ. ευρώ, με τον συνολικό στόχο να φτάνει τα 1,2 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 4,8 εκατομμύρια οχήματα απομένει να εξοφλήσουν τα τέλη τους έως το τέλος του έτους.

Τι ισχύει για την ψηφιακή ακινησία

Από φέτος, οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ψηφιακή ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ. Με τη διαδικασία αυτή απαλλάσσονται από την πληρωμή τελών για το 2026, αρκεί η δήλωση να υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από αυστηρότερες προθεσμίες, καθώς η συνηθισμένη παράταση παύει να ισχύει. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων καλούνται να προχωρήσουν έγκαιρα στην εξόφληση, προκειμένου να αποφύγουν τις πρόσθετες χρεώσεις που φέρνει το νέο σύστημα κλιμακωτών προστίμων.