Αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου – Στο επίκεντρο οι επικοινωνίες

Παράλληλα, σημαντική εξέλιξη στην έρευνα αποτελεί το αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή.

Μέσω της διαδικασίας αναμένεται να καταγραφούν οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα που αντάλλαξαν οι εμπλεκόμενοι, καθώς και οι ακριβείς ώρες και η διάρκεια των επικοινωνιών τους. Τα στοιχεία αυτά εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην ανασύνθεση των γεγονότων κατά τις κρίσιμες ώρες και στη διασταύρωση των καταθέσεων που έχουν ήδη δοθεί στις Αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν κατασχεθεί τα κινητά τηλέφωνα των δύο γιατρών, καθώς και εκείνα τεσσάρων εργαζομένων που συνδέονται με την υπόθεση. Η εξέταση των συσκευών αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, εφόσον δοθεί η απαιτούμενη δικαστική έγκριση.

Το σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση, οι Αρχές δεν έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην προβλεπόμενη εξέταση του περιεχομένου των επικοινωνιών.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη κρίσιμο σκέλος της έρευνας, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις δικαστικές Αρχές να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.