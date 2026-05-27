Διευκρινιστική απάντηση έστειλε στη «Ζούγκλα» ο Δήμος Διονύσου, σχετικά με το ρεπορτάζ για τα τέλη σύνδεσης αποχέτευσης.

Στο δημοσίευμα αναφέραμε ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες από δεκάδες πολίτες στον Δήμο Διονύσου, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν «χαράτσι» 1.000 ευρώ για τα τέλη σύνδεσης αποχέτευσης.

Στην απάντησή του ο Δήμος επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι «η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει υποβάλει εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό της διαδικασίας βεβαίωσης, με στόχο την απλοποίηση, τη διαφάνεια και την προστασία των συμφερόντων του Δήμου. Η εισήγηση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη εντός των νόμιμων διαδικασιών».

Η «Ζούγκλα» καλόπιστα δημοσιεύει την επιστολή, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο Δήμος θα πρέπει να μας πει ποιο είναι το σύνολο των ολοκληρωμένων και εν εξελίξει έργων και ποια είναι τα συνολικά τέλη, έστω μέχρι τώρα, που ο Δήμος υποχρεούται να αποδώσει στην ΕΥΔΑΠ. Δηλαδή με άλλα λόγια, ποιο είναι αυτό το κόστος και πως προκύπτει…

Σε κάθε περίπτωση, δημοσιεύουμε ολόκληρη η απάντηση του Δήμου Διονύσου, επιφυλασσόμενοι να επανέλθουμε στο ζήτημα εφόσον χρειαστεί.

Η επιστολή του Δήμου Διονύσου

«Προς: Διεύθυνση www.zougla.gr

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση επί δημοσιεύματος αναφορικά με τα τέλη σύνδεσης αποχέτευσης στον Δήμο Διονύσου

Κύριε Διευθυντά,

Σε συνέχεια δημοσιεύματος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα σας με θέμα τα τέλη σύνδεσης αποχέτευσης στον Δήμο Διονύσου (https://www.zougla.gr/greece/chaos-me-ta-teli-syndesis-apochetefsis-ston-dimo-dionysou/), θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας παράσχουμε τα πραγματικά στοιχεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια της πληροφόρησης των δημοτών μας.

Το εφάπαξ ποσό των 1.000 ευρώ ανά ιδιωτική σύνδεση δεν αποτελεί αυθαίρετη επιβολή. Προκύπτει από τον υπολογισμό του μέσου κόστους κατασκευής, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ολοκληρωμένων και εν εξελίξει έργων σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, και καλύπτει μέρος των συνολικών τελών που ο Δήμος υποχρεούται να αποδώσει στην ΕΥΔΑΠ ως αρμόδιο φορέα λειτουργίας του δικτύου.

Η κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων για τα νέα συγχρηματοδοτούμενα έργα καλύπτεται από πόρους του ΕΣΠΑ, ωστόσο το εν λόγω τέλος αφορά διαφορετικό σκέλος της δαπάνης και δεν υπάρχει αλληλοκάλυψη.

Η χρέωση βασίζεται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των πολιτών του Δήμου.

Η διατήρηση του ποσού κρίθηκε αναγκαία προκειμένου οι ωφελούμενοι ιδιοκτήτες της παρούσας περιόδου να μην τύχουν προνομιακής μεταχείρισης έναντι εκείνων προηγούμενων περιόδων, κατά τις οποίες το κόστος επιβάρυνε αποκλειστικά τον Δήμο και ανακτάτο από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες.

Αναφορικά με τη διαδικασία, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει υποβάλει εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό της διαδικασίας βεβαίωσης, με στόχο την απλοποίηση, τη διαφάνεια και την προστασία των συμφερόντων του Δήμου. Η εισήγηση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη εντός των νόμιμων διαδικασιών.

Ο Δήμος Διονύσου παραμένει στη διάθεση κάθε δημότη για πλήρη ενημέρωση επί του θέματος, μέσω της Διεύθυνσης Εσόδων & Περιουσίας (τηλ. 2132030650, email: kanli@dionysos.gr).

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας διευκρίνισης, προς ορθή ενημέρωση των αναγνωστών σας.

Με εκτίμηση,

Εκ του Τομέα Επικοινωνίας, Ενημέρωσης και Εξωστρέφειας Δήμου Διονύσου»

